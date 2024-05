Ponte sullo Stretto, Germanà (Lega) denuncia Bonelli

(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2024

Roma, 27 mag. – Controffensiva del senatore Nino Germanà contro la disinformazione e il clima di odio e allarme sociale generato dalle dichiarazioni dell’onorevole Angelo Bonelli. Il senatore Nino Germanà ha dato mandato all’avvocato Salvatore Silvestro di presentare un esposto nei confronti del leader di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli. L’annuncio oggi in conferenza stampa alla presenza del legale, nel corso della quale sono stati spiegati motivazioni e dettagli della denuncia che sarà depositata al Tribunale di Roma. In particolare, si sono ravvisati nelle ripetute dichiarazioni dell’onorevole Bonelli possibili estremi di reato, tra i quali la calunnia.

“Contro la disinformazione di Bonelli e di quanti agiscono come lui ho deciso di mettere fine a questa campagna di falsità, passando alla controffensiva e tutelandoci nelle sedi giudiziarie – ha dichiarato il senatore della Lega Nino Germanà – Il Ponte è legge dello Stato e si farà, il progetto definitivo è stato approvato il 15 febbraio del 2024, è in corso la fase di presentazione delle risposte alle osservazioni richieste dal Mase. Chi, come Bonelli, dichiara falsità depositando addirittura all’autorità giudiziaria esposti basati su menzogne, crea un pericoloso clima di odio e allarme sociale ed è penalmente perseguibile. Per queste ragioni, abbiamo incaricato l’avvocato Salvatore Silvestro, che nelle prossime ore provvederà a depositare una circostanziata denuncia”, conclude Germanà.

