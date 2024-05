NOTA STAMPA – MODIFICHE ALLA VIABILITA’ IN VIA TORELLI PER RIFACIMENTO RETE IDRICA

(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 27 maggio 2024 VIA M

INI P

I P IE

INI L

U IG I

IME D

NST E

IN AL

IT TA

IDO L

I GIU

Legenda:

Area di cantiere

Deviazioni

SEPPE

SEPPE

CARTELLI DI PRESEGNALAMENTO

NI G IU

S I G IU

– TIPO E

VIA C E

OL INI E M

IL IO

– TIPO D

VIA E

P IANI G

IORGIO

VIA R O

STRADA

CHIUSA

A MT. —

VIA S

FRECCIA 150 X 40

AT TE I LUIGI

– TIPO A

– TIPO

M ONT E

VIA C OM

MBIL L A

DEVIAZIONE

VIA B R

FRECCIA 150 X 40

VIA B

VIA FRANK ANNA

CARTELLO 90 X 135

DEVIAZIONE

NE L LO

DAL 10/06/2024

AL 29/06/2024

STRADA TORELLI

DA VIA VIOTTI

CHIUSA

VIA ALBERTI AT

VIA MART IRI DI CE FALO

PIANO DI SEGNALAMENTO

VIA M AC

VIA A

VIA MONT E PENNA

VIA C

ST RA

NTA G

IO VA

VIAL E D

UCA ALE

VIA M

SAN DRO

A+D+E

AREA DI CANTIERE

IACO M

INC EN

L INI V

CIN I G

VIA B E

‘ITAL IA

IANI D

VIA P U

PART IG

VIAL E

Dirrezione consigliata