*“Alberto Salietti pittore”, pubblicato il catalogo della mostra di palazzo Rasponi Dalle Teste*

È uscito in questi giorni per i tipi di Longo editore il catalogo “Alberto Salietti, pittore”.

Nelle oltre cento pagine del libro sono numerose le immagini dedicate ai dipinti dell’artista realizzate nel corso della mostra tenutasi da marzo a metà maggio a Palazzo Rasponi dalle Teste.

Il catalogo è integrato dalle fotografie di “Ravenna Bella”, il ciclo che raccoglie ventisei immagini dedicate alla Darsena di città dalla fine del XIX secolo al 1945.

Il volume, attualmente disponibile nella Libreria Dante di via Diaz, verrà presentato martedì 4 giugno alle 17 negli Antichi chiostri francescani di via Dante Alighieri 2.

