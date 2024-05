(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2024

A COVERCIANO ULTIMA USCITA STAGIONALE PER LA RAPPRESENTATIVA U16 DI LEGA PRO

Il 29 maggio test match contro i pari età della nazionale sammarinese

Firenze, 27 maggio 2024. Ultimo impegno della stagione per la Rappresentativa di Lega Pro U16 contro i pari età di San Marino il prossimo 29 maggio al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Fischio d’inizio in programma alle ore 11:30.

I 22 giovani della Serie C NOW, selezionati dal CT Daniele Arrigoni, si raduneranno già alla vigilia della gara per prendere parte alla consueta rifinitura.

I convocati

Portieri – Meneghetti Giacomo (LR Vicenza), Perazzi Elia (Rimini);

Difensori – Barletta Gianmarco (Audace Cerignola), Broggian Ettore (LR Vicenza), De Gaetani Alberigo Gabriele (Virtus Francavilla), Drudi Pietro (Rimini), Karim Zakaria (S.P.A.L.), Osti Gabriele (S.P.A.L.), Roda Alex (S.P.A.L.), Vanazzi Francesco (Pergolettese);

Centrocampisti – Catino Francesco (LR Vicenza), D’Elia Alessandro (Pro Vercelli), Randon Andrea Livio (LR Vicenza), Rivadossi Jacopo (Lumezzane);

Attaccanti – Capozzucca Lorenzo (Renate), Desiderato Gabriele (S.P.A.L.), Fois Andrea (Torres), Maraschio Matteo (Ancona), Minenna Andrea (Triestina), Ruffino Diego (S.P.A.L.), Tartaglia Filippo (LR Vicenza), Vettor Marco (Triestina).

STAFF

Capo Delegazione delle Rappresentative di Lega Pro: Stefano Udassi

Commissario Tecnico: Daniele Arrigoni

Collaboratore Tecnico: Luigi Corino

Collaboratore Tecnico: Oriano Renzi

Allenatore dei portieri: Alberto Pomini

Medico: Gianluca Ronca

Massaggiatore: Giuseppe Pillori

Magazziniere: Davide Rota

Team manager: Paolo Pastore

