Serie A1 Softball, continua la serie di doppiette dell’MKF Bollate

(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 25 maggio 2024 La capolista Bollate vince con doppietta a Forlì, al termine di una lunga maratona, visto che i match iniziano con quasi 4 ore di ritardo a causa del maltempo. Macerata e Pubbliservice Old Parma pareggiano in una delle sfide salvezza.

Il big-match di giornata, che si giocava a Forlì tra Italposa e MKF Bollate porta in dote alle lombarde nona doppietta stagionale, con una prima partita vinta nettamente e la seconda rimontata e conquistata al primo extra-inning. Anche a Macerata c’è una gara, la prima,molto equilibrata, che le padrone di casa vincono 2-0; in gara 2 la Pubbliservice si riscatta e chiude con la mercy rule.

MKF Bollate non perde un colpo; pareggio tra Macerata e Parma – Federazione Italiana Baseball Softball

La capolista Bollate vince con doppietta a Forlì, al termine di una lunga maratona, visto che i match iniziano con quasi 4 ore di ritardo a causa del maltempo. Macerata e Pubbliservice Old Parma pareggiano in una delle sfide salvezza

RISULTATI & PROGRAMMA

Sabato 25 maggio

Italposa Forlì – MKF Bollate 1-10 (5° inn); 1-3 (8° inn)

Macerata – Pubbliservice Old Parma 2-0; 3-11 (6° inn)

Domenica 26 maggio

Ore 11.00 (+30′ dopo il termine di gara 1) Mia Office Blue Girls Pianoro – Inox Team Saronno

Ore 13.00 (+30′ dopo il termine di gara 1) Thunders – Bertazzoni Collecchio

Riposa: Rheavendors Caronno

CLASSIFICA

MKF Bollate (19 vittorie – 1 sconfitta, .950); Inox Team Saronno (14-4, .778); Office Blue Girls Pianoro (10-6, .625); Rheavendors Caronno (11-7, .611); Mia Italposa Forlì (12-8, .600); Macerata (8-12, .400); Bertazzoni Collecchio, Thunders (4-14, .222); Pubbliservice Old Parma (2-18, .100)

Nella foto allegata, Giulia Fattori, Pubbliservice Old Parma (Credit: PhotoBass)