Ponte di Messina, Pacifico: Libertà è fermamente contrario.

(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 26 maggio 2024 Onorevole Marinella Pacifico

già Senatrice della Repubblica

Comunicato Stampa: Sicurezza del territorio

26 maggio 2024

Una vasta organizzazione si sta costituendo per impedire la realizzazione del Ponte sullo Stretto. Professori universitari, comitati cittadini No Ponte e associazioni ambientaliste pretendono un dibattito pubblico per valutare eventuali vantaggi per i cittadini riguardo l’opportunità di questa infrastruttura rispetto alle necessità ferroviarie e stradali dei collegamenti interni. I Docenti hanno firmato “il manifesto ponte insostenibile” perché già sicuri dei danni economici, ambientali, sociali, culturali, giuridici e tecnici che determinerà il progetto una volta terminato. C’è un nuovo partito che il Prof. Fabio Mostaccio dovrebbe sostenere in occasione delle elezioni europee per avere ampio supporto in questa battaglia sulla sicurezza dei territori e spero che il segretario e la presidente vengano invitati a partecipare all’assemblea pubblica di prossima realizzazione. Infatti al punto 19 di Libertà Cateno De Luca e Laura Castelli hanno programmato la “Libertà di vivere in sicurezza il territorio”, esplicitando che “È necessario destinare maggiori risorse per prevenire e sanare le fragilità geomorfologiche e idrogeologiche causate anche dall’abbandono dei terreni e da una eccessiva urbanizzazione dei corsi d’acqua e delle coste”, dove è chiaro che la popolazione avrà da scontare anche tutta una serie di danni di carattere etico, sociale e di salute pubblica dovuta ad espropri e cantieri aperti per decenni. Lo dichiara l’Onorevole Marinella Pacifico, già Senatrice della Repubblica.