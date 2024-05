PESI – Sara Dal Bò Campionessa Del Mondo Youth!

(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2024

Sara Dal Bò Campionessa Del Mondo Youth!

A Lima l’Azzurrina conquista due medaglie d’oro, un bronzo e il titolo con un totale di 207 kg

Roma, 26 maggio 2024

Nella notte Sara Dal Bò ha conquistato il titolo di Campionessa del Mondo Youth nella categoria fino a 81 kg. La 14enne Azzurra ha trionfato a Lima, in Perù, al termine di una gara tiratissima giocata kilo su kilo: dopo il bronzo di strappo con 90 kili sollevati in terza prova, Sara dà il tutto per tutto nello slancio dove deve combattere con le due dirette contendenti, la venezuelana Aparicio Alfonzo, che si era aggiudicata il primo posto di strappo con 94 kg e con la Kazaka Ormanbayeva. Entrata in gara con 110, la Dal Bò viene scavalcata da entrambe le avversarie con 112; la venezuelana si ferma poi a quella misura mentre l’Azzurrina riesce a migliorarsi son 117 kg. Ben due volte la kazaka cerca i 119 kg nel tentativo di scavalcare Sara ma entrambe le volte fallisce, restando ai 201 kg che le danno il bronzo di totale. Oro dunque nel totale per Sara Dal Bò con 207 kg, argento per la venezuelana Aparicio Alfonzo con 206, bronzo per la kazaka Ormanbayeva con 201 kg.

