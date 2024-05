MATTEO ADINOLFI (LEGA): “Zes Unica per il Sud e Zone cuscinetto, i ritardi non aiutano le aziende italiane. Si proceda spediti con l’istituzione di Roma Capitale”

(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 26 maggio 2024 MATTEO ADINOLFI (LEGA): “Zes Unica per il Sud e Zone cuscinetto, i ritardi

non aiutano le aziende italiane. Si tutelino le zone cuscinetto e si

proceda spediti con l’istituzione di Roma Capitale”

L’eurodeputato della Lega Matteo Adinolfi torna sulla questione Zes

lamentando ritardi nell’emanazione dei decreti attuativi e la possibile

insufficienza delle risorse a disposizione per il credito d’imposta.

*“È notizia dei giorni scorsi lo sblocco, per le regioni del sud Italia,

del credito d’imposta per le imprese che investono nella ZES. Il ministro

dell’economia Giorgetti ha firmato il decreto attuativo, già adottato dal

ministero del Sud, ed ora finalmente le imprese interessate potranno

inviare la loro domanda (dal 12 giugno al 12 luglio) comunicando

all’agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal

primo gennaio 2024 e quelle che intendono effettuare fino al prossimo 15

novembre, data ultima per accedere all’incentivo. Il mancato decreto

attuativo, però, ha generato per mesi una situazione di stallo che ha

portato alcune aziende a sospendere o a rinunciare agli investimenti per

timore di non poter accedere agli sgravi fiscali. Un’importante incognita,

infatti, è rappresentata dal valore del credito d’imposta: la misura, che

vale 1,8 miliardi di euro, potrebbe non essere sufficiente a coprire la

mole di richieste previste o comunque non adeguata a garantire gli sgravi

nella misura utile ad assicurare alle aziende quella stabilità economica

che è l’obiettivo che sta alla base del provvedimento. Sarà infatti

l’Agenzia delle Entrate a determinare l’ammontare del credito, rapportando

il limite complessivo di spesa alla somma totale dei crediti d’imposta

richiesti. In pratica, se le domande supereranno il limite di 1,8 miliardi,

il credito d’imposta sarà proporzionalmente ridotto tra gli aventi diritto.

Credito che è, tra le altre cose, già differenziato per Regioni, dimensioni

di impresa ed entità dell’investimento, con un massimo di 100milioni di

euro per gli investimenti relativi all’acquisto di nuovi macchinari, di

impianti e attrezzature varie, all’acquisto di terreni e all’acquisizione,

realizzazione o ampliamento di immobili. Da non dimenticare, infine, che ad

oggi manca ancora il piano strategico triennale previsto dalla riforma che

ha istituito la Zona Economica Speciale per il Sud”.*

L’eurodeputato rilancia anche la necessità di misure compensative per tutte

le zone cosiddette cuscinetto, ovvero quelle province al confine o

immediatamente attigue a quelle rientranti nella Zes, come Latina e

Frosinone.

*“L’attivazione della ZES Unica per il Sud sta creando nuove condizioni di

competizione con i territori confinanti. Questi ultimi meritano la piena

tutela e una serie di misure compensative che possano scongiurare il

fenomeno della delocalizzazione aziendale – rischio assolutamente elevato

in quanto molte realtà potrebbero decidere di spostare di qualche

chilometro la loro residenza solo per accedere ai benefici della ZES,

indebolendo ulteriormente un tessuto economico già in difficoltà – ma anche

depressione economica, disaggregazione sociale e spopolamento dei

territori. Tutti esiti potenzialmente attendibili, considerato che

difficilmente le realtà imprenditoriali e industriali che insistono nelle

zone cuscinetto potranno competere con le imprese ricadenti nella Zes unica

per il Sud, destinatarie dei diversi provvedimenti: tra questi l’accesso a

un’autorizzazione unica per avviare l’attività produttiva, al posto delle