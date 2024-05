Fwd: LA GIORNATA FINALE DELLA XVII COPPA GENTLEMEN SARDI – UN EPILOGO DI GRANDE EMOZIONE – Comunicato stampa

(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2024

La giornata finale della XVII Coppa Gentlemen Sardi – Un epilogo di grande emozione

Tortolì, Castiadas, Cagliari, 26 maggio 2024 – La XVII Coppa Gentlemen Sardi si è conclusa oggi in bellezza,

con una giornata che ha regalato ai partecipanti e al pubblico momenti di grande emozione e spettacolo. Gli

equipaggi hanno affrontato l’ultima tappa del loro viaggio, concludendo un evento che resterà a lungo nei

cuori di tutti.

Grazie all’estetica senza tempo, ma anche alla storia e al patrimonio automobilistico che hanno plasmato il

mondo su quattro ruote, che la manifestazione organizzata dall’Associazione Automoto d’Epoca Sardegna

si è confermata a gran titolo nel calendario nazionale A.S.I. (Automotoclub Storico Italiano). Dal 2022 fa

parte dei 15 eventi di “ASI Circuito tricolore” e beneficia dell’alto patrocinio dei Ministeri del Turismo, della

Cultura e delle Infrastrutture, della Mobilità sostenibile e dell’A.N.C.I.

Partenza da Tortolì: verso nuove scoperte

La giornata è iniziata con la partenza degli equipaggi dall’Hotel Club Saraceno ad Arbatax pronti a scoprire

nuove meraviglie della Sardegna. La prima tappa è stata il Museo “Sanna Sulis” di Muravera, dove i

partecipanti hanno potuto ammirare collezioni di grande valore storico e culturale. Questo luogo

emblematico ha offerto un viaggio nel tempo, attraverso esposizioni che raccontano la storia e le tradizioni

della regione.

Prove di abilità a Olia Speciosa

Le prove di abilità presso Olia Speciosa hanno offerto un ultimo momento di competizione, con gli equipaggi

in gara per ottenere i migliori tempi, concentrati a dimostrare la loro abilità e precisione alla guida.

Arrivo a Cagliari e cerimonia di premiazione

Nel pomeriggio, gli equipaggi sono arrivati a Cagliari, dove si è tenuta la cerimonia di premiazione finale.

L’evento, carico di emozione, ha celebrato i vincitori delle varie categorie, ma soprattutto ha reso omaggio a

tutti i partecipanti, veri protagonisti di questa straordinaria avventura. La cornice della Sala Consiliare di

Palazzo Baccaredda nel Comune di Cagliari ha aggiunto un ulteriore tocco di magnificenza alla conclusione

dell’evento.

L’organizzazione ha commentato: “La Coppa Gentlemen Sardi si conclude con un successo straordinario.

Questo evento ha saputo valorizzare il territorio e le nostre tradizioni, attirando appassionati da tutta Italia

e oltre. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questa manifestazione. La passione,

l’entusiasmo e l’amore per le auto d’epoca sono qualcosa di unico. Siamo felici di aver potuto condividere

questi momenti”.

La classifica incorona Alessio Bellisai, navigato da Riccardo De Martis su Triumph TR3A (1960), al secondo

posto Alessio Allena e Roberto Campus su Lancia Trevi 1.6 (1984) e al terzo gradino del podio Alessandro

Virzì con Valentino Poddi su Vw Maggiolino 1200 (1964)

“Siamo stati entusiasti di accogliere a Tortolì la XVII Coppa Gentlemen Sardi, – ha detto il sindaco di Tortolì

Marcello Ladu – un evento che non solo celebra l’eleganza delle auto d’epoca, ma che mette anche in risalto

le bellezze e le tradizioni del nostro territorio. Questa manifestazione rappresenta un’opportunità

straordinaria per promuovere la nostra città come meta di interesse storico e culturale. La partecipazione di

appassionati da tutta Italia testimonia il grande richiamo e l’importanza di questo evento. Ringrazio di cuore

gli organizzatori, gli equipaggi e i cittadini per il loro impegno e il loro entusiasmo. Ci auguriamo possiate

ritornare a Tortolì per vivere momenti indimenticabili, immersi nell’atmosfera magica che solo un evento

come la Coppa Gentlemen Sardi può offrire”.