(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 26 maggio 2024 Fisco, Nevi (FI): ““Redditometro parola e strumento odiosi. Va Cancellato”

“Forza Italia sta lavorando in Parlamento per costruire un fisco amico, improntato su un rapporto di trasparenza con i cittadini. Al di là delle parole, che possono suonare più o meno felici, su questo non ci sono e non possono esserci incomprensioni. Per questo, Forza Italia chiede l’abrogazione del redditometro una volta e per tutte, con un emendamento che può essere approvato subito. L’evasione fiscale si combatte creando un fisco giusto, non con strumenti di controllo superati perché invasivi, inutili e che generano solo contenziosi”.

Cos’ in una nota Raffaele Nevi, vicepresidente vicario dei deputati di Forza Italia e portavoce nazionale del partito azzurro.

