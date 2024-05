Europee – Salis = A Torino domani lunedi 27 maggio ore 20 Serata a sostegno di Ilaria Salis Con Roberto Salis, Luigi Manconi, Ilaria Cucchi, Benedetta Scuderi, Massimiliano Smeriglio, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. A seguire monologhi di Ascanio Celestini e Barbasophia (Matteo Saudino). All’Hiroshima Mon Amour

(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 26 maggio 2024

Domani sera lunedì 27 maggio 2024 a Torino dalle ore 20 in poi saranno in

tanti e tante a intervenire sul palco dell’ Hiroshima Mon Amour (via

Bossoli 83) per lanciare la candidatura alle europee di Ilaria Salis con

Alleanza Verdi Sinistra.

Intervengono Roberto Salis, Luigi Manconi, Ilaria Cucchi, Benedetta Scuderi

e Massimiliano Smeriglio, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni

A seguire i monologhi di Ascanio Celestini e Barbasophia (Matteo Saudino).

Conducono la serata Elisabetta Piccolotti e Marco Grimaldi.

Si può prenotare l’ingresso a questo link:

https://docs.google.com/forms/d/1992jWnUAhlfq7OtH2PpyRYzhk-Hk0fYdVelPrHBfoUs/edit

Roma 26 maggio 2024