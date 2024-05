(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2024

26 maggio 2024

DONNE, BONAFONI (PD): VICINA A DONNE DI LUCHA Y SIESTA PER BRUTTO ATTO

VANDALICO

“Solidarietà e vicinanza alle donne di Lucha y Siesta che ieri hanno subito

un brutto atto vandalico. Un gesto grave contro uno dei luoghi simbolo per

la libertà delle donne nella Capitale.

Atti del genere, come detto dalle stesse responsabili della casa delle

donne, non si erano mai verificati fino ad oggi: segno del clima che si

respira in questo momento storico e che ci deve vedere ancor con più

determinazione in difesa di Lucha e del prezioso lavoro che svolge per le

donne, per i loro diritti e per le loro vite, per il tessuto sociale che da

16 anni rende più ricco.

Una comunità e una realtà da difendere, promuovere e preservare. Oggi più

che mai”.

Così in una nota la consigliera regionale del Partito Democratico Marta

Bonafoni, presidente della XIII Commissione “Trasparenza e pubblicità”.