(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 26 maggio 2024 Nota Stampa

Da lunedì 27 maggio una serie di interventi di riasfaltatura sulle Strade provinciali della Città metropolitana. Riprende anche lo sfalcio erba.

La Città metropolitana di Venezia avvierà da domani una serie di interventi di riasfaltatura di Strade Provinciali di sua competenza. Si tratta di lavori programmati stagionalmente che si prolungheranno nelle prossime settimane.

Sempre domani, lunedì 27 maggio, riprende l’attività di sfalcio e taglio erba su strade e fossati che con le pesanti piogge e le giornate di sole conseguenti sono cresciuti in maniera più rapida rispetto al normale.

Il Cronoprogramma delle asfaltature che va da domani lunedì 27 a venerdì 31 maggio prevede i seguenti interventi:

Scorzè: a partire dal 27/05 SP39 dal confine con TV verso il centro di Scorzè tratti vari per 1.700 m complessivi

Spinea: SP81 Via Prati da martedì: 28/05

Meolo: SP 48 rotatoria n. 29 il 27/05 e 28 /05

Ceggia: SP 58 il 29/05 e 30/05

Ceggia: SP 57 il 31/05

Teglio Veneto SP 93 Rotatoria con via Viola il giorno 27/05

Teglio Veneto SP 91 da KM 0 a KM 1 il giorno 28/05.

Questo lotto di lavori sono stati anticipati da una serie si interventi di manutenzione delle pavimentazioni eseguite a partire da fine aprile e che hanno interessato la S.P. 48 in Comune di Meolo e la S.P. n. 93 e 91 in comune di Teglio Veneto: l’Intersezione sulla Sp39 via Volta al confine tra comune di Scorzè e Martellago; la SP36 tratti vari in comune di Martellago (zona Maerne) e Spinea; la SP26 a Dolo tratto di via Cairoli; la Sp20 a Vigonovo intersezione rotatoria tra sp 20 via Dante – via Serenissima.

Si raccomanda la prudenza alla guida in prossimità dei cantieri.