San Marino allunga in classifica grazie alla tripletta su Parmaclima

(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 25 maggio 2024 San Marino completa lo sweep sul Parmaclima e chiude l’andata del girone A con un vantaggio di due incontri sull’UnipolSai Bologna, che vince la serie sull’Hotsand Macerata. Il Big Mat Bsc fa il pieno allo Jannella nel derby grossetano e manda il crisi il Bbc, che perde per infortunio Luis Gonzalez e il dimissionario direttore sportivo Filippo Olivelli.

Al “Serravalle”, dopo tre riprese dominate dai partenti De Leon e Figuereido, il San Marino risolve gara 3 con il Parmaclima al 4° attacco, grazie al singolo di Ferrini, che spinge a casa Pieternella e Angulo. Parmaclima, accorcia le distanze con Encarnacion, che prende una base, va in terza grazie ad Ascanio e segna con un lancio pazzo. Il super rilievo di Claudio Scotti salva l’importante affermazione dei ragazzi di Bindi.

IL TABELLINO

Alle spalle dei sammarinesi rimane solo l’UnipolSai Bologna, alla quale basta un punto segnato nell’attacco iniziale per conquistare la seconda vittoria sull’Hotsand Macerata: Paolini va in base per ball, va in seconda sul bunt di Fernandez e in terza per un lancio pazzo, prima di correre a casa sul singolo a destra di Helder. Eduar Lopez (5bv-3so in 6.2rl) riesce a tenere imbattuto il piatto di casa base, grazie alla difesa. Ai marchigiani non basta un’altra prestazione di Williander Moreno (2bv-4so, 6rl).

IL TABELLINO

Terza vittoria per il Big Mat Bsc nel derby grossetano con il Bbc. I ragazzi di Junior Oberto riescono a tenere testa ai cugini per due riprese, ma in occasione del terzo out del primo inning perde per un grave infortunio, dopo appena 19 lanci, il partente Luis Gonzalez, colpito da una linea di Niccolò Cinelli nella mano sinistra: il pitcher venezuelano è stato subito trasportato in ospedale per una sospetta frattura. E’ il secondo infortunio della serie, dopo quello di cui è stato vittima l’interbase Jorge Aloma, al quale è uscita la clavicola su un grande intervento difensivo venerdì sera. Il rilievo Antonio Noguera, dopo aver chiuso velocemente il secondo inning, capitola quattro volte al 3° sul singolo di Leonora, il doppio di Mercuri e il singolo da due punti di Cinelli. La volata di sacrificio di Sellaroli, per il punto di Cappuccini (2/3), chiude il confronto, L’unico acuto del Bbc, che rimane in fondo alla classifica nonostante le sette valide contro 6, arriva al 6° con la volata di sacrificio di Samuele Bruno, che fa segnare il ricevitore Garcia.

IL TABELLINO

I risultati dell’ultima d’andata nel girone A: Hotsand Macerata-UnipolSai Bologna 1-0, 4-5 (9°), 0-1; San Marino – Parmaclima 0-1 (8°), 12-3, 2-1; Big-Mat Bsc Grosseto-Bbc Grosseto 2-1, 15-10, 5-1.

La classifica: San Marino (12-3) .800; Bologna (10-5) .667; Parma (9-6) .500, Macerata (8-7) .533; Bsc Grosseto (5-10) .333; Bbc Grosseto (1-14) .067.

Nelle foto Eddy Garcia Del Toro, stella cubana del Big Mat Grosseto; i compagni prestano le prime cure a Luis Gonzalez (credit Ezio Ratti)