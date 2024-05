PESI – Massidda, Pizzolato e Magistris: tris olimpico!

(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2024

Massidda, Pizzolato e Magistris: tris olimpico!

La Pesistica Azzurra presenta il costumino che indosseranno gli Azzurri

sulla pedana di Parigi

Roma, 25 maggio 2024

Presentati ufficialmente a Roma i tre atleti che hanno conquistato il pass olimpico per Parigi 2024: Sergio Massidda, Nino Pizzolato e Lucrezia Magistris. Durante l’evento organizzato a margine delle finali nazionali Under 17, i tre atleti hanno svelato anche il costumino che indosseranno sulla pedana dei Giochi.

Le dichiarazioni

Nino Pizzolato (cat. 89kg)

“Per me si tratta della seconda Olimpiadi ma l’emozione non cambia, è sempre come se fosse la prima volta. Come desideravo le Olimpiadi Tokyo, così desidero ora quelle di Parigi. Vengo da un periodo complicato e per me salire su quel palco, calcarlo, godermelo, fino in fondo è un sogno che avevo sin da quando ho cominciato a fare questo sport. Le emozioni non cambiano, non cambia la grinta, né la determinazione; quello che è cambiato è la mia maturità, agonistica e umana. A Parigi andremo per fara una gara di alto livello e come dico sempre, vincerà il più testardo”.

Sergio Massidda (cat. 61kg)

“Io sono il primo ad aver ottenuto la qualifica per Parigi con la mia miglior prestazione internazionale, quindi con molto orgoglio andrò sulla pedana olimpica conquistata con tanta fatica. Adesso che ho maturato la cosa, a mente fredda posso dire che oltre ad essere una grandissima emozione sto andando a Parigi con una chiara consapevolezza di quello che posso fare, con tanta fame e tanta grinta”.

Lucrezia Magistris (cat. 59kg)

“È stata una grande emozione vedere la ranking list ufficiale di Parigi con il mio nome. Stavo aspettando da oltre un mese che uscisse, ovviamente speravo in questo risultato e sono felicissima. È stato un percorso lunghissimo, pieno di sacrifici, di crisi e soddisfazioni ma ne è valsa la pena. Adesso dobbiamo iniziare la preparazione per la gara, per cui bisogna rimettersi in gioco e dare il massimo come sempre”

Sebastiano Corbu (Direttore Tecnico Team Italia FIPE)

“Siamo soddisfatti per i nostri tre atleti che andranno a Parigi. La qualifica olimpica è un percorso molto lungo e duro e Sergio, Nino e Lucrezia si sono guadagnati in pedana il pass. Ora che mancano poco più di due mesi alla competizione ci focalizzeremo sulla preparazione dei nostri atleti per portarli in gara nella miglior condizione sia fisica che mentale”.

Antonio Urso (Presidente Federazione Italiana Pesistica)

“Per me è un risultato straordinario aver centrato la quinta qualificazione olimpica su cinque olimpiadi da quando gestiamo la FIPE a testimonianza che il durissimo lavoro svolto per bonificare questa disciplina dal doping ha dato i suoi frutti a cui è corrisposta anche la crescita tecnica del nostro movimento. Il lavoro veramente encomiabile di questi atleti e dei loro tecnici sta in questo difficilissimo percorso di qualificazione che è la vera sfida di questa disciplina. La gara olimpica è diversa da tutte le altre poiché ci sono innumerevoli variabili da considerare. La cosa certa è che i nostri atleti ci andranno da protagonisti e se la giocheranno fino all’ultima alzata”.

