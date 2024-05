(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 25 maggio 2024 COMUNICATO STAMPA

LA LEGA PRO A REGGIO EMILIA PER DUE BELLE GIORNATE DI SPORT

Allo stadio “Mirabello” la finale Primavera 3, il Trofeo “Berretti” e il torneo “Il calcio è la mia vita”

Firenze, 25 maggio 2024. Una due giorni sportiva ricca di eventi, quella che si terrà allo stadio “Mirabello” di Reggio Emilia, dove sono in programma ben tre manifestazioni: la Finale Nazionale Primavera 3, il Trofeo “Berretti” e il torneo “Il calcio è la mia vita”. Eventi che rientrano nel calendario di appuntamenti promossi e sostenuti dalla Regione Emilia-Romagna.

Si inizia il giorno 31 maggio 2024, alle ore 15, con la Finale Nazionale del Campionato Primavera 3, che decreterà la terza squadra promossa in Primavera 2. Ancora formazioni primavera protagoniste, poi, il 1° giugno 2024 alle 15, con le altre due squadre già sicure della partecipazione al campionato di Primavera 2, grazie alla vittoria nelle rispettive finali Playoff, che si contenderanno il Trofeo “Berretti”.

Un programma fitto, quello del secondo giorno di attività, con al centro “Il calcio è la mia vita”, torneo riservato a calciatrici e calciatori con disabilità patrocinato dalla DCPS, a cui prenderanno parte AC Reggiana, AC Renate, AC Padova e il Ponte, squadra di Lega Pro. Fischio d’inizio alle ore 10:30.

A seguire, alle ore 12:15, conferenza stampa congiunta Lega Pro e Regione Emilia-Romagna presso “Pirru Cafè Reggiane” – Parco innovazione.

Ad attendervi, dunque, due giornate di sport, divertimento ed emozioni a firma Lega Pro, in collaborazione con AC Reggiana e Fondazione per le Sport del Comune di Reggio-Emilia, Regione Emilia-Romagna- Sport Valley.

