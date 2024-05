Giornata Internazionale per i Minori Scomparsi, Polizia di Stato: realizzata la campagna “Controlla. Rifletti. Denuncia… e non perdere tempo”

(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2024

COSA POSSO FARE?

Comincia qui

1 CONTROLLA

MIO FIGLIO È UN…

BAMBINO IN

ETÀ PRE-SCOLARE

BAMBINO IN ETÀ

SCOLARE

ADOLESCENTE

Controlla i luoghi

pericolosi dentro casa.

Controlla se è in casa.

Controlla in casa e

fuori.

Controlla i luoghi

pericolosi all’esterno.

Controlla tutti i possibili

indizi lasciati a casa dal

minore scomparso

Ad esempio: all’interno del

congelatore, del frigorifero o della

lavatrice.

Controlla i luoghi

pericolosi all’esterno

Ad esempio: stagni, piscine,

strade trafficate.

Ad esempio: vicino ai corsi d’acqua,

nel bagagliaio di un’auto, nei

cantieri in costruzione o in altri

luoghi pericolosi.

Chiedi ai genitori degli

amici di tuo figlio.

Ad esempio: la sua stanza, i social

media, i dispositivi (telefono,

computer, tablet) utilizzati dal

minore.

Contatta gli amici di

tuo figlio.

3 DENUNCIA

2 RIFLETTI

Controlla i luoghi dove il

bambino potrebbe essersi

nascosto.

Ad esempio: all’interno di un

armadio, un ripostiglio, sotto il

letto. I bambini piccoli potrebbero

nascondersi e addormentarsi.

Se non riesci a trovare il tuo

bambino, chiama immediatamente

il numero di emergenza 112 per

chiedere aiuto alla polizia.

Pensa se vi siano stati

recenti cambiamenti di

comportamento:

Pensa ai motivi per cui

potrebbe essere scomparso

Pensa ai motivi per cui potrebbe

essere scomparso, alla sua routine

e alle attività recenti del bambino:

attività in cui è impegnato, posti o

persone che avrebbe voluto

visitare, luoghi in cui gli piace

andare.

Ultimamente indossa abiti diversi,

frequenta nuovi amici, hai rilevato

possibili segni di disagio legati

all’uso di sostanze alcoliche o

stupefacenti.

Pensa alle circostanze in

cui tuo figlio è scomparso.

C’è stata una discussione o un

incidente prima della scomparsa?

C’è qualcosa che potrebbe aver

spinto tuo figlio ad allontanarsi?

Denuncia la scomparsa

presso un ufficio di polizia.

Non perdere tempo, chiama il

numero di emergenza 112 per

chiedere aiuto.

CONTROLLA. RIFLETTI. DENUNCIA. E NON PERDERE TEMPO, CHIAMA IL NUMERO DI EMERGENZA 1 1 2.

Un semplice approccio step by step per aiutarti a gestire la situazione.