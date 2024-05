Europee, Salini (FI – PPE): “Europa ha garantito pace per 75 anni. Noi impegnati per tutelare Italia in Europa”

(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2024

“L’Europa non è semplicemente l’istituzione che ti dice qual è il diametro delle vongole, l’Europa ha garantito la pace per 75 anni. Noi siamo i migliori produttori di componentistica e quindi nella manifattura europea l’Italia brilla in assoluto. Quando gli standard tecnici dei prodotti, soprattutto della componentistica meccanica, erano diversi per paese, i nostri imprenditori faticavano a vendere la loro componentistica in giro per l’Europa. L’armonizzazione degli standard tecnici ha fatto arricchire le imprese italiane, ha riempito di posti di lavoro le imprese italiane. Bisogna conoscerla la nostra Italia per capire come difenderla veramente in giro per l’Europa”.

Lo ha detto Massimiliano Salini, europarlamentare di Forza Italia e candidato nella circoscrizione Nord Occidentale, ospite a Radio Anch’io.

“Per capire cosa ne sarà delle alleanze all’interno del Parlamento europeo e dell’istituzione europea in generale bisognerà innanzitutto con molta umiltà democratica attendere l’esito delle elezioni perché il popolo è sovrano. Partendo da quello che accade in Ucraina, il nostro obiettivo è tutelare quella unità della comunità dei popoli europei che è l’unico antidoto vero contro la guerra”, ha concluso.

