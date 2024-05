(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 25 maggio 2024 EUROPEE. MORGANTE(FDI) AFFRONTARE SFIDA DEMOGRAFICA TUTELANDO RADICI CRISTIANE

“Oggi a Legnago davanti a tanti cittadini e insieme ai colleghi Ciro Mascio, Ester Mieli, Elisabetta Gardini che ringrazio, abbiamo affrontato diverse tematiche: le pari opportunità, le misure concrete fatte dal governo Meloni in questi 18 mesi per sostenere la maternità, la natalità, la conciliazione famiglia lavoro, la legge contro la violenza sulle donne. E’ importante lavorare per costruire un’Europa forte che ritorni protagonista nel mondo, affronti la sfida demografica e tuteli sempre le sue radici cristiane”. Lo ha detto il deputato di Fratelli d’Italia e responsabile nazionale del Dipartimento Famiglia e valori non negoziabili del partito, Maddalena Morgante, a margine dell’evento ‘Pari Opportunità Famiglia e Sicurezza: un passo dietro a nessuno’.

Alberto Mariani

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati