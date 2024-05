EUROPEE: MILANI (FDI) SU AUTOMOTIVE IDEOLOGIA FOLLE SENZA INFRASTRUTTURE DI RETE

(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2024

EUROPEE: MILANI (FDI) SU AUTOMOTIVE IDEOLOGIA FOLLE, MANCA INFRASTRUTTURE

DI RETE

“L’Europa che ci lasciamo alle spalle è quella del commissario alla

transizione Timmermans che ha spinto per far approvare una norma folle.

Quella sulle automotive, secondo la quale entro il 2035 non dovremmo più

avere auto a motore endotermico in tutta Europa. E oggettivamente è

evidente che in dieci anni una transizione del genere è impossibile, sia

per ragioni di infrastruttura industriale ma soprattutto per la mancanza di

infrastrutture di rete. Voler imporre regole di questo genere è

assolutamente ideologico e non porta da nessuna parte”. Lo ha dichiarato il

deputato di Fratelli d’Italia Massimo Milani, nel corso di una conferenza

stampa a Matera insieme al coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia

Michele Giordano e al candidato al Parlamento europeo Nicola Benedetto