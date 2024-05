Comunicato stampa AUSL-AOU: Giornata del Sollievo – La terapia del dolore in provincia di Modena: tre aziende sanitarie in rete, nel 2023 presi in carico oltre duemila nuovi pazienti

(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 25 maggio 2024 Modena, 26 maggio 2023

Comunicato stampa

Giornata del Sollievo

La terapia del dolore in provincia di Modena: tre aziende sanitarie in rete, nel 2023 presi in carico oltre duemila nuovi pazienti

Le tre aziende sanitarie ricordano tutti i servizi della rete presenti sul territorio

Una rete provinciale di professionisti sanitari e strutture dedicata alla terapia del dolore, per alleviare la sofferenza fisica e morale delle persone affette da dolore cronico. In occasione della Giornata del Sollievo, che quest’anno si celebra il 26 maggio ed è organizzata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome insieme al Ministero della Salute e alla Fondazione Nazionale ‘Gigi Ghirotti’, le tre aziende sanitarie modenesi – Ausl, Azienda Ospedaliero-Universitaria e Ospedale di Sassuolo – ricordano i servizi presenti sul territorio e integrati tra loro, per offrire al paziente la migliore assistenza possibile.

Complessivamente, nel 2023 i servizi della rete provinciale della terapia del dolore hanno effettuato circa duemila prime visite, quasi settemila visite di controllo, 600 consulenze ospedaliere ed erogato oltre seimila procedure.

La rete provinciale della terapia del dolore