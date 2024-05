(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 25 maggio 2024 COMUNICATO STAMPA

Casa: MARCHETTI (Lega), meno burocrazia e più libertà per milioni

italiani

“Meno burocrazia e più libertà per i milioni di italiani che finora sono

stati ingabbiati da troppe pratiche. Il Salva casa, voluto dal Ministro

Salvini e approvato oggi in Cdm, sbloccherà finalmente il mercato

immobiliare, con enormi benefici sia per tutti quei cittadini che da

anni attendevano di poter mettere in commercio i propri immobili, sia

per tutti i comuni sommersi finora da carte e norme spesso poco chiare o