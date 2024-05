(ARC) Cooperative: Regione, il lavoratore al centro della politica

(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 25 maggio 2024 Idealservice scelte lungimiranti e assunzioni in crescita

Martignacco, 25 mag – Nel 2023 le assunzioni in Idealservice

sono cresciute contrariamente all’andamento di tutte le

cooperative in Fvg; l’incremento riguarda tanto l’ultimo anno

(+27%) tanto il periodo 2021-2022 (+25%) e la quota di assunzioni

per le donne ? maggiore rispetto alle assunzioni complessive

delle imprese cooperative (67%). Si tratta di dati che dimostrano

scelte imprenditoriali lungimiranti con ricadute positive sul

territorio e confermano come Idealservice sia un esempio

virtuoso. Su pilastri quali il welfare aziendale, la

responsabilit? sociale e gli investimenti sulla formazione delle

persone e sulla loro sicurezza, sui quali Idealservice si muove,

anche la Regione lavora e investe. Da molti anni

l’Amministrazione regionale ? impegnata su queste tematiche nella

convinzione che il bene comune vada costruito attraverso una

visione politica che metta al centro il lavoratore.

? il concetto espresso oggi dall’assessore regionale al Lavoro,

in occasione dell’assemblea dei soci di Idealservice, la societ?

cooperativa multiservizi attiva nel settore dei servizi di

facility management e dei servizi ambientali, con sede a Pasian

di Prato, che ha approvato il bilancio d’esercizio nella sede di

Udine e Gorizia Fiere SpA.

L’assessore ha espresso un apprezzamento alle imprese che hanno

compreso come il proprio sviluppo debba procedere di pari passo

con quello del territorio e della sua comunit?, superando il

concetto di responsabilit? sociale d’impresa e trasformandolo in

quello di responsabilit? civile, collettiva e comunitaria.

L’esponente della Giunta ha enfatizzato i valori delle imprese

cooperative che si caratterizzano per la mutualit? e i codici

etici tanto nei servizi forniti, quanto nel sistema di gestione

del personale, e ha sottolineato l’importanza che i valori

dichiarati nelle mission si traducano in prassi quotidiane e non

restino semplici manifesti.

La cooperativa ha chiuso a 157 milioni di euro il fatturato 2023,

in crescita di oltre 12 milioni rispetto all’esercizio

precedente, con un incremento pari al 9%. L’Ebitda si attesta a 6

milioni di euro, con un utile netto di 1,5 milioni.

Per quanto riguarda il personale, la Cooperativa occupa pi? di

4.200 lavoratori in tutt’Italia. Il 30% dei collaboratori sono

occupati in Friuli Venezia Giulia, mentre la restante parte opera

in numerose regioni italiane. Il 70% sono lavoratrici donne. Dati

che mettono in evidenza anche il ruolo sociale rivestito

all’interno della comunit? da parte di Idealservice, presa sempre

pi? a punto di riferimento anche nella galassia della

cooperazione nazionale.

La cooperativa nasce a Udine nel 1953 come impresa di pulizie.

Idealservice ? oggi una delle realt? nazionali pi? importanti nei

settori del facility management e dei servizi ambientali per