Sabato 25 maggio 2024

Alba: Sisi chiede la chiusura del ponte su via Verdi per mettere in sicurezza il

tunnel per lo scolmatore e la sede stradale

Per 15/20 giorni sarà aperto alle auto il vicino ponte di legno per i residenti, con un

unico senso di marcia e limite 10 km/h

Il ponte carrabile di via Giuseppe Verdi, all’altezza della rotatoria tra via Rio

Misureto, via Cencio e via Santa Margherita nel quartiere Moretta, resterà chiuso a

partire da oggi, sabato 25 maggio, per 15/20 giorni.

L’area ormai da alcuni mesi è interessata dal cantiere per la realizzazione di un canale

scolmatore per la fognatura e per il rio Misureto, intervento finalizzato a migliorare la

sicurezza idraulica del quartiere e della città.

La chiusura del ponte è necessaria dopo la richiesta pervenuta al Comune di Alba da

parte di Sisi, Società Intercomunale Servizi Idrici, a causa delle criticità

riscontrate nella fase dei lavori sotterranei.

Per limitare i disagi, solo per i residenti, l’Amministrazione comunale ha predisposto

l’apertura del ponte di legno sul torrente Cherasca alle auto, solitamente usato

solo per i pedoni, con un unico senso di marcia, da via Verdi verso via Santa

Margherita, quindi dalla collina verso la città. Il limite di velocità è di 10 Km/h,

con divieto di transito ai veicoli di peso superiore a 35 quintali.