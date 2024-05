Uispress n. 21 – Agenzia stampa di sport sociale e per tutti – 24 maggio 2024

(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2024

Uispress n. 21 – venerdì 24 maggio 2024 Anno XLII

Move Week: dal 27 maggio al 2 giugno torna la Settimana europea del movimento

Dal 27 maggio al 2 giugno torna la Move Week, Settimana europea del movimento, giunta alla sua *tredicesima edizione*: un’occasione unica per milioni di persone in Europa, e non solo, per mettersi in moto e scoprire i benefici di uno stile di vita attivo.

Dall’ultima settimana di maggio, centinaia di migliaia di persone si uniranno all’iniziativa *promossa dall’ISCA* – International Sport and Culture Association. *In Italia, il coordinamento delle attività in programma è affidato all’Uisp*, e, al momento, sono previsti 116 eventi in oltre 60 Comuni. Altri se ne potrebbere aggiungere perché la formula è aperta: nel corso della Settimana altri eventi potrebbero essere organizzati da società sportive di base e gruppi informali.

“L’attività fisica e lo sport rappresentano valori che rafforzano l’idea di Europa, di promozione della salute e di pace come diritto per tutti i cittadini”, dice *Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp *

E’ prevista un’ampia gamma di attività, *dalle camminate alla ginnastica per tutti, ma anche sport di squadra*: pallavolo, calcio, pallacanestro; danza, parkour. Un ruolo importante svolgono anche le attività inclusive riivolte alle persone con disabilità e l’attività motoria per i più piccoli. Per il calendario completo degli eventi clicca qui [1]

[2] “Placemaking and sport”: nuove soluzioni per la rigenerazione urbana attraverso lo sport

Venerdì 17 maggio si è tenuto, presso l’Università degli Studi della Basilicata, l’incontro nazionale sul progetto “*Placemaking and sport – Innovative European solutions*”, a cui ha preso parte il *presidente nazionale Uisp, Tiziano Pesce*. L’iniziativa è stata l’occasione per confrontarsi e discutere delle prossime azioni del progetto che ha valenza europea e si svolge in *Danimarca, Italia, Malta, Francia, Spagna e Bulgaria*.

*Favorire soluzioni innovative ed efficaci per gli spazi pubblici* così come per i programmi e le attività proposti in quegli spazi, è l’obiettivo del progetto europeo di cui *Matera* è una delle cinque città pilota. “E’ una *grande soddisfazione* essere ancora una volta a Matera per mettere in evidenza le buone pratiche di questo territorio promosse dal Comitato territoriale Uisp che sono diventate progetto europeo”, ha detto *Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp*, intervistato da TrmTv.

*GUARDA IL SERVIZIO DI TRMW [3]*

[4] Dallo sportpertutti alla transizione sportiva: nuovo episodio del podcast Uisp nazionale. Parla V. Manco

L’Uisp lancia su Spotify *il quarto episodio di “Sportpertutti, non basta dirlo”*, un podcast sull’attualità e sul significato dello sport per tutti oggi. Questa serie di podcast rappresenta un omaggio a Gianmario Missaglia, pedagogista e presidente Uisp negli anni 90, ma anche il tentativo di interrogarci oggi sul ruolo sociale, culturale ed economico che ha assunto il fenomeno che chiamiamo sportpertutti, sulle sue innovazioni nel corso degli anni e sulle tendenze in atto. Interviene *Vincenzo Manco, responsabile centro studi e terzo settore Uisp*e già presidente nazionale dell’associazione, dal 2013 al 2021. “Di fronte alla forza dello sportpertutti, noi ancora oggi registriamo una distanza da parte della politica e delle istituzioni che è frutto di *una questione culturale e politica* da scardinare”, ha detto Manco

*ASCOLTA L’EPISODIO N.4 DEL PODCAST “SPORTPERTUTTI, NON BASTA DIRLO” [5]*

[6] Torna Vivicittà-Porte Aperte a Cremona e Aosta: una corsa per abbattere i muri del pregiudizio

L’*impegno Uisp* per l’inclusione e il reinserimento delle persone detenute si manifesta tutto l’anno con iniziative negli istituti penitenziari di tutta Italia.

A *Cremona* sabato 25 maggio si corre nella casa circondariale di Via Cà del Ferro. *Goffredo Iacchetti, responsabile attività in carcere Uisp Cremona* dichiara: “Anche quest’anno parteciperanno circa *100 detenuti* ed insieme a loro correranno una trentina di studenti e studentesse delle scuole superiori cremonesi e podisti”.

A *Brissogne* (Ao) Vivicittà-Porte aperte si terrà *martedì 28 maggio*: “L’iniziativa si terrà nell’istituto penitenziario di Brissogne (Ao) – racconta *Carlo Finessi, segretario generale Uisp Valle d’Aosta* – parteciperanno *35* ragazzi e ragazze dai 13 ai 15 anni provenienti dagli istituti superiori della zona e *30 detenuti* per un totale di 65 partecipanti”.

A *Ferrara* lo scorso 16 maggio, all’interno delle mura della casa circondariale, si è tenuto l’appuntamento con Vivicittà-Porte aperte con oltre *30 detenuti* impegnati

[7] Uisp, da 76 anni a braccetto con la Costituzione. Il 25 maggio in piazza a Napoli con La Via Maestra

Pubblichiamo l’articolo di *Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp*, pubblicato su Collettiva [8]. “*Continua il percorso dell’Uisp su La Via Maestra *- scrive Pesce – Otto mesi dopo la manifestazione nazionale dello scorso ottobre, prosegue la nostra mobilitazione, *al fianco della Cgil e insieme ad altre oltre cento associazioni del terzo settore* e realtà della società civile, un’alleanza per un nuovo modello di sviluppo e società, per difendere la Costituzione e pretenderne la sua piena applicazione”.

L’appuntamento è per *sabato 25 maggio a Napoli, “Per un’Italia capace di futuro. Per un’Europa giusta e solidale” [9]*, per rilanciare un vero e proprio grido d’allarme, in un momento storico sempre più preoccupante, dove *crescono le povertà, le disuguaglianze, le ingiustizie, le emergenze*, dove accedere alla sanità pubblica e alle cure diventa sempre più difficile, dove i più basilari diritti sociali e civili sono sempre più messi in discussione

[10] La formazione Uisp propone nuovi corsi su tutto il territorio: ecco il calendario aggiornato

*Proseguono i corsi di formazione Uisp organizzati dai Comitati regionali e territoriali e dai Settori di attività nazionali*. I percorsi formativi procedono su un doppio binario: in presenza e in videoconferenza, a seconda delle necessità didattiche. L’*Uisp ha sempre messo al primo posto la qualità della formazione e la capacità di innovare* la sua proposta anche dal punto di vista tecnologico.

*Sono circa 150 le qualifiche nazionali* che l’Uisp rilascia a tecnici, giudici, operatori, istruttori, insegnanti, maestri, riferite alle 180 discipline organizzate in tutta Italia, a cui si aggiungono i corsi per dirigenti. Ogni percorso formativo, oltre agli aspetti specifici delle discipline e delle qualifiche richieste, prevede materie di studio finalizzate al benessere, al gioco, al divertimento, ma anche all’educazione, all’inclusione, alla valorizzazione e cura dell’ambiente

[11] “Genere, corpi, diritti nello sportpertutt*”: una carrellata dei temi trattati nel seminario Uisp

*“Futura 2024 – Genere, corpi, diritti nello sportpertutt*” [12]* è il seminario, promosso dalle Politiche di genere e diritti Uisp, che si è svolto il 18 maggio scorso. Nel corso del 2024 *è ripreso il percorso di Futura*, uno spazio dedicato alla promozione di attività, seminari, approfondimenti per fare il punto su azioni e progetti messi in atto in questi mesi, a livello nazionale e nei territori. In particolare, nel corso del seminario sono stati *approfonditi due aspetti *che sono di primaria importanza per il lavoro delle politiche di genere: *i diritti delle donne nello sport*, a poche settimane dalle Olimpiadi di Parigi e dopo l’entrata in vigore della legge sul lavoro sportivo, senza dimenticare la situazione più in generale che le donne stanno vivendo, con le difficoltà legate al lavoro, al riconoscimento di diritti e tutele.

Il secondo approfondimento è stato dedicato ai *diritti delle persone LGBTQI+* *e in particolare alla carriera Alias* in ambito sportivo, una occasione per confrontarsi sui diritti e su una pratica sportiva sempre più attenta alle persone, al linguaggio, alle differenze

[13] Il 29 maggio il Forum Terzo Settore incontra a Roma i candidati alle elezioni europee

In vista delle prossime elezioni del Parlamento europeo, *il Forum Terzo Settore, che rappresenta oltre 100 reti nazionali di terzo settore* che operano nel campo del volontariato, dell’associazionismo, dell’impresa sociale e della cooperazione internazionale, organizza un confronto con i candidati delle principali forze politiche italiane, a partire dall’appello, presentato nei giorni scorsi, dal titolo “Per un’Europa democratica, solidale e sostenibile”.

L’appuntamento si svolgerà *in occasione dell’Assemblea dei soci del Forum Terzo Settore*, che vedrà anche un momento dedicato alla cerimonia di consegna della seconda edizione del Premio Sinergie, alla miglior tesi di Laurea magistrale e alla miglior tesi di Dottorato di ricerca su temi riguardanti il terzo settore

[14] Sabato 25 maggio lo spettacolo di Città in Danza arriva a Mestre (Ve) tra balli e coreografie

La festa delle coreografie Uisp che, con *Città in danza*, coinvolge danzatrici e danzatori di tutta Italia in una rassegna spettacolare, prosegue il suo ricco calendario. Il prossimo appuntamento in programma è quello promosso da *Uisp Venezia* a *Mestre*, presso il *Teatro Toniolo*.

*Sabato 25 maggio*, a partire dalle 11, sono attesi circa *225 partecipanti*, di tutte le età, dagli 8 anni in sù. “Avremo sul palco 19 scuole che si esibiranno in circa 60 coreografie – racconta *Vitalba D’Aguanno, responsabile Danza Uisp Venezia* – come sempre la netta maggioranza sarà femminile, con esibizioni di classico e neoclassico, moderno/contemporaneo e street dance. Le specialità con più adesioni sono state il *classico* e il *contemporaneo*. Questa è la nostra *seconda edizione* di Città in Danza dopo un lungo periodo di sospensione e siamo contenti di avere avuto comunque una buona risposta di partecipazione”

[15] Al via a Torino il Campionato nazionale estivo nuoto master Uisp, con 1500 partecipanti da tutta Italia

*Dal 24 al 26 maggio* il *Campionato nazionale estivo nuoto master Uisp* si tiene a *Torino*, presso il Palazzo del nuoto di via Filadelfia 89, dal 24 al 26 maggio. L’evento è patrocinato dal Comune di Torino ed organizzato dal Settore Nazionale Nuoto Uisp in collaborazione con il Settore Nuoto Uisp Piemonte e accoglierà *1500 nuotatori* provenienti da *Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Molise, Puglia e Toscana*. La faranno da padrone i piemontesi con 400 atleti in rappresentanza di 21 società.

“I Campionati master Uisp rappresentano una peculiarità importante dello sport per tutti”, ha detto *Patrizia Alfano, presidente Uisp Piemonte*.

*Marco Raspa, responsabile nuoto Uisp* ha aggiunto: “Apprezzo molto l’impianto e l’ospitalità con cui ci accoglie la città, che ringrazio insieme alla Uisp Piemonte, e voglio sottolineare la crescita del movimento master”.

Per conoscere i risultati aggiornati in tempo reale *clicca qui* [16]

[17] Tennis Uisp: il rapporto tra allievi e maestri nel prossimo convegno nazionale a Calenzano (Fi)

Il tradizionale appuntamento con il Convegno nazionale del Tennis Uisp si terrà *sabato 25 e domenica 26 maggio a Calenzano (Fi). *“In questa edizione vogliamo concentrarci sul ciclo virtuoso dell’apprendimento – spiega *Alessandro Barba, responsabile Tennis Uisp* – infatti, nell’apprendimento c’è sempre una reciprocità. Il formatore non è solo colui che dà le nozioni ma a sua volta apprende, dai bambini e dagli adulti, dando vita ad un ciclo continuo, uno scambio che è alla base del ciclo dell’apprendimento”.

Dopo l’aggiornamento partirà anche la fase delle iniziative nazionali, con la *CoppItalia*, in programma sull’isola di Albarella (Ro): si giocherà *da giovedì 6 a domenica 9 giugno*. In campo ci saranno 58 squadre provenienti da tutta Italia e circa 300 persone di tutte le età

[18] Sport Civico: laboratori, dibattiti e sport in piazza per rigenerazione urbana e partecipazione comunitaria

Sport Civico, il progetto di Uisp Nazionale che integra lo sport nei processi di rigenerazione urbana, prosegue con le iniziative sul territorio.

A *Veggiano, in provincia di Padova*, il progetto Sport Civico si è concluso con una grande festa al Parco Ex Fontana: un pomeriggio all’insegna dell’attività all’aria aperta n*ello spazio rigenerato e colorato* grazie alle iniziative messe in atto da Uisp Padova negli ultimi mesi.

A *Matera*, Sport Civico è stato fra i protagonisti del workshop del progetto* Placemaking & Sport* presso l’Università degli Studi della Basilicata. L’obiettivo principale del progetto è quello di trovare *soluzioni innovative* per trasformare spazi pubblici come parchi e piazze in luoghi attivi.

A *Roma*, il progetto Sport Civico si basa su una forte collaborazione con l’associazione Insieme per l’Aniene. Fra le varie attività portate avanti, l’ultima in ordine cronologico è stata un* laboratorio di monitoraggio dell’acqua del fiume* Aniene

[19] Bicincittà Uisp prosegue: le nuove tappe nel weekend a Firenze, Manfredonia (Fg) e Villasmundo Melilli (Sr)

Bicincittà, il tradizionale evento Uisp dedicato alla mobilità sostenibile, alla socialità, allo stare insieme, al viver sano, allo sport per tutti, prosegue sul territorio e *sabato 25 maggio* arriva a *Firenze*, eccezionalmente in notturna, mentre *domenica 26* sarà la volta di *Manfredonia* e *Villasmundo Melilli* (SR). Questa edizione avrà un focus ulteriore: sarà un momento di avvicinamento ufficiale alla tappa di partenza del Tour de France che il prossimo 29 giugno porterà i ciclisti della più importante corsa a tappe del mondo da Firenze a Rimini, transitando per numerosi Comuni della Città metropolitana di Firenze.

“La bici – ha spiegato *Marco Ceccantini, presidente Uisp Firenze *- è uno strumento bellissimo che utilizziamo fin da piccoli; è uno dei primi strumenti che mette in relazione i figli con i genitori, è quindi un momento di felicità e libertà. Ecco perché *Bicintittà* rappresenta tutto questo, unito al messaggio dell’*ambiente*, della *mobilità sostenibile*, dell’*utilizzo delle piste cicliabili”*

[20] Riunione straordinaria della Giunta nazionale Uisp a Milano: trasparenza e rilancio dell’attività

Si è tenuta* lunedì 13 maggio* a Milano, presso la sede Uisp di via Porta Ticinese 85 con inizio alle ore 11.30, la riunione straordinaria della *Giunta Nazionale* Uisp. All’ordine del giorno: 1. comunicazioni del presidente; 2. situazione Comitato territoriale di Milano – decisioni conseguenti; 3. varie ed eventuali.

Gli interventi da parte dei componenti la Giunta Uisp sottolineano* l’importanza della trasparenza e della reputazione Uisp*, un patrimonio collettivo che va difeso e tramandato, nel rispetto delle normative vigenti e dell’etica associativa. Nel corso della sua storia, l’Uisp ha sempre fatto di questi principi dei valori imprescindibili e fondanti. Tiziano Pesce ha dato lettura della delibera che viene approvata all’unanimità e trasmessa al Collegio nazionale dei Garanti per le decisioni di competenza

[21] Al via la “Festa dello sport 2024” a Genova: tante le iniziative e le attività aperte a tutte e tutti

Il Porto Antico di Genova si prepara ad accogliere la nuova edizione della *Festa dello sport*, il grande evento dedicato alla promozione dello sport e dei suoi valori, ai ragazzi e alle famiglie, che quest’anno celebra due ricorrenze: il ventesimo compleanno della Festa e Genova Capitale europea dello sport.

D*a venerdì 24 a domenica 26 maggio*, tre giornate ricche di eventi a attività organizzate in *140.000 metri quadrati*: una grande palestra a cielo aperto dove sarà possibile praticare *132 attività*, tutte gratuitamente e sotto la guida di istruttori e insegnanti e condotte da istruttori e insegnanti. L’*Uisp Genova*, come ogni anno, sarà tra i protagonisti dell’iniziativa con proposte sportive e occasioni di confronto e riflessione.

“Casa Uisp alla Festa dello Sport sarà l’occasione per presentare le nostre attività al pubblico dei partecipanti all’iniziativa”, dice *Tommaso Bisio, presidente Uisp Liguria*.

*GUARDA L’INTERVENTO DI TOMMASO BISIO [22]*

[23] Uisp Abruzzo-Molise: sport e inclusione con il progetto “InsiemeSiPuò” rivolto a giovani con disabilità

La promozione sociale del movimento e la piena accessibilità alle attività sportive sono due elementi fondamentali per l’Uisp. Tutto ciò conta ancor di più per le *persone con disabilità*.

Il bisogno innato del corpo di essere coinvolto fisicamente ed emotivamente ci ricorda come sia necessario garantire sempre questi diritti. Il diritto alla pratica sportiva è protagonista del progetto *“InsiemeSiPuò” dell’Uisp Abruzzo-Molise* che ha visto l’ideazione e la realizzazione di un percorso di attività ludico-sportive nel segno dell’inclusione per persone con disabilità intellettiva, relazionale o motoria

[24] La Uisp mette in palio i titoli in riva al mare di Cesenatico con “Basket d’a…mare”

Anche quest’anno Cesenatico sarà protagonista di un lungo fine settimana cestistico all’insegna dello sport per tutti organizzato da *Uisp Forlì-Cesena*: è infatti in programma, *da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno*, “Basket d’a…mare”, un torneo che vedrà protagonisti centinaia di cestisti provenienti da tutta Italia e che si daranno appuntamento in una maratona di pallacanestro che festeggia con questa edizione il *27° anno* di vita.

Da giovedì 30 maggio è previsto l’arrivo degli atleti che dal pomeriggio di venerdì 31 si sfideranno sui campi realizzati *all’interno di Eurocamp*, rigorosamente all’aperto e a due passi dalla spiaggia. Le gare continueranno per l’intera giornata di sabato 1 giugno e la mattina di domenica 2 giugno quando si disputeranno tutte le finali, seguite dalle premiazioni

[25] Riscoprire l’interazione con gli altri attraverso i Giochi tradizionali. A Salvaterra (Re) il Festival nazionale Uisp

Sabato 18 maggio nel parco del Liofante a Salvaterra nel comune di *Casalgrande* (Re) si è svolto il *Festival nazionale Uisp dei giochi tradizionali*. Una grande festa iniziata la mattina con oltre *300 ragazzi *della provincia accorsi per partecipare alle fasi finali della 14^edizione del Trofeo scuole rivolto alle classi prime delle scuole secondarie di primo grado della provincia di Reggio Emilia e proseguita con un pomeriggio di attività per tutti all’interno del parco.

“Oggi la digitalizzazione coinvolge i bambini già nei primi anni di vita – ha detto *Arianna Nerini, responsabile Giochi Uisp* – L’Uisp è impegnata da sempre, e oggi più che mai, nel recuperare la tradizione del gioco e consegnarlo nelle mani delle nuove generazioni affinché riscoprano il piacere di interagire con gli altri”

[26] Sport e ambiente: “Il cammino dei vulcani”, di Pastonesi e Pessolano, molto più di una guida

Il nome è affascinante: il cammino dei vulcani. Come se a camminare fossero proprio loro, i vulcani. E fu proprio così. Perché la terra s’incendiò, scoppiò, eruttò, e le montagne si squartarono, e le valli si aprirono, e i laghi si formarono, finché la natura si assestò, resuscitò e rifiorì.

E’ quello che *corre lungo i monti Sabatini*, il Cammino dei vulcani. Ed è quell’*itinerario di 110 km* tracciato da un tesoro naturale del patrimonio mondiale dell’Unesco, la Faggeta di Oriolo Romano, a un altro la necropoli etrusca della Banditaccia a Cerveteri. *Marco Pastonesi e Fernanda Pessolano hanno scritto “Il Cammino dei Vulcani”*, che verrà presentato a Bracciano sabato 25 maggio

[27] Il tuo 5×1000 della dichiarazione Irpef all’Uisp per i diritti e la coesione

Come tutti gli anni siamo chiamati a scegliere a chi destinare il 5 per mille. Donare attraverso questo strumento significa dare concretezza al principio di sussidiarietà orizzontale in modo volontario e consapevole.

*L’Uisp, come ente che opera nell’ambito del non profit della promozione sportiva e sociale può beneficiare di questo tipo di sostegno*.

*Attraverso lo sport, importante fattore di promozione dello sviluppo sostenibile, l’Uisp continuerà a promuovere e valorizzare gli aspetti sociali, economici ed ambientali come l’associazione delle “attività sostenibili” per migliorare il mondo, il nostro Paese e la società nella quale viviamo continuando a tenere saldi *gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite*

[28] MovieMenti: i ciak dello sport sociale e per tutti Uisp. I video e i servizi radio/tv che raccontano l’associazione

Ciak, azione! *Sette giorni di sport, raccontati dai media ma non solo*. Lo sport sociale e per tutti Uisp trova nel web il canale per raccontarsi. Emozioni, volti e attività dello sport sociale del territorio nel web riescono a ritrovare la possibilità di esprimersi e raccontarsi.

Video in diretta o trasmissioni tv, servizi giornalistici o brevi video di foto *per raccontare il valore dello sport per tutti*. Ogni settimana selezioniamo i video intercettati sui social, sentiti in radio o visti in tv

[29] Sport sociale e per tutti: gli articoli Uisp nazionale più letti dell’ultima settimana

Nel corso di questi giorni in primo piano: la formazione Uisp si rinnova: *videolezioni on-demand per le unità didattiche di base*; al via i *Centri Estivi Multisport Uisp*; nuovo episodio del podcast Uisp nazionale con *Sergio Giuntini*; Vivicittà-Porte aperte; il Campionato nazionale MTB Cross Country del *ciclismo* Uisp

*Uispress – agenzia giornalistica settimanale di cultura e sport sociale – periodico telematico con registrazione al Tribunale di Roma 109/83 del 21/03/83 – anno XLII*

direttore responsabile: Ivano Maiorella

redazione: Elena Fiorani, Francesca Spanò

segreteria di redazione: Monica Tanturli

webmaster: Antonio Marcello