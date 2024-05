Serie A Baseball, girone A: risultati e resoconto del venerdì 24 maggio

(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 24 maggio 2024 Venerdì sera di duelli in pedana e di sfide in grande equilibrio nel girone A di Serie A: San Marino e Hotsand Macerata sfruttano l’occasione e portano a casa successi importanti. I titani espugnano il campo del Parmaclima all’ottavo inning grazie alla valida di Marcos Diaz e passano in testa solitaria nel girone. Vince 1-0 anche l’Hotsand Macerata che, nonostante una sola valida battuta, sconfigge la UnipolSai Bologna e raggiunge il terzo posto occupato dai campioni d’Italia in carica. Il Big Mat BSC Grosseto vince il primo atto del confronto cittadino contro il BBC Grosseto in un match aperto fino all’ultimo out. Si replica sabato con doppio confronto per tutti nel girone A.

RESOCONTO COMPLETO

5^ giornata di andata girone A

Venerdì 24/05: Hotsand Macerata – UnipolSai Bologna 1-0, Parmaclima – San Marino 0-1 (8 riprese), Big-Mat Bsc Grosseto – Bbc Grosseto 2-1.

Così in campo sabato 24/05 (h. 15 e h. 20) Hotsand Macerata – UnipolSai Bologna, San Marino – Parmaclima, Big-Mat Bsc Grosseto – Bbc Grosseto.

Classifica:

Gir. A: San Marino (10-3) .769; Parma (9-4) .692; Bologna, Macerata (8-5) .615; Bsc Grosseto (3-10) .231; Bbc Grosseto (1-12) .077.

CALENDARIO, RISULTATI E LINK AL PLAY-BY-PLAY

LIVE STREAMING E ARCHIVI

Nell’immagine allegata di Duck Photo Press, Pieternella eliminato in seconda base da Luis Gonzalez durante la gara tra San Marino e Parmaclima. Nella seconda immagine di EzR/NADOC, Aloma (BSC Grosseto) protagonista nella giocata in seconda base con Chelli (BBC Grosseto).

FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL-SOFTBALL

http://www.fibs.it

____________________________________________