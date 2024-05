IL COMUNE COMUNICA – Domenica 26 maggio torna a Bari “The Distinguished Gentleman’s Ride”, sfilata motociclistica nel segno della solidarietà: le limitazioni al traffico e alla sosta

(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 24 maggio 2024 DOMENICA 26 MAGGIO TORNA A BARI “THE DISTINGUISHED GENTLEMAN’S RIDE”, SFILATA MOTOCICLISTICA NEL SEGNO DELLA SOLIDARIETÀ: LE LIMITAZIONI AL TRAFFICO E ALLA SOSTA

Domenica 26 maggio torna anche a Bari “The Distinguished Gentleman’s Ride”, manifestazione che riunisce motociclisti in stile classico e vintage di tutto il mondo per favorire la consapevolezza e raccogliere fondi per la ricerca sul cancro alla prostata e la salute mentale degli uomini.

Dal 2012, l’evento, organizzato in collaborazione con l’organizzazione benefica Movember, ha visto la partecipazione di oltre 500mila persone in 121 paesi del mondo.

Le informazioni sulla registrazione alla manifestazione e le donazioni sono disponibili sulla pagina di Bari del Distinguished Gentleman’s Ride, su questo link.

Le limitazioni al traffico e alla viabilità:

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, la Polizia Locale ha previsto, con apposita ordinanza, alcune limitazioni al traffico e alla viabilità.

L’ordinanza prevede per domenica 26 maggio 2024:

dalle ore 00.01 alle ore 14.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, il divieto di fermata su piazza Libertà;

dalle ore 10, relativamente al passaggio dei motociclisti, il divieto di circolazione sul seguente percorso: piazza della Libertà, corso Vittorio Emanuele II, giro di piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele II, piazzale IV Novembre, corso Cavour, ponte XX Settembre, viale Unità d’Italia, viale della Repubblica, largo 2 Giugno, viale della Costituente, via Stefano Jacini, via Omodeo, ponte Padre Pio, via Magna Grecia, via Peucetia, via Apulia, cavalcavia Garibaldi, via Di Vagno, piazza Gramsci, lung.re N. Sauro, piazza A. Diaz, lung.re sen. A. Di Crollalanza, piazzale IV Novembre, corso Vittorio Emanuele II, piazza Libertà.