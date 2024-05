(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 24 maggio 2024 Con il nuovo mercato coperto e il rinnovato Largo Alfani il centro storico di Rieti sempre più vetrina della città.

Il Sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi e l’Assessore ai Lavori Pubblici Claudia Chiarinelli:

“Con l’approvazione del progetto esecutivo finalmente un luogo importante della nostra storia cittadina tornerà a vivere e tornerà a svolgere, in una declinazione moderna, la sua funzione. Torneremo ad avere in pieno centro un mercato che sarà una importante vetrina per le eccellenze della nostra produzione agroalimentare. Entro la fine di quest’anno contiamo che saranno espletate le procedure per l’assegnazione dei lavori e che quindi possa partire il cantiere. L’intervento prevederà anche una profonda riqualificazione di largo Alfani, che diventerà una nuova prestigiosa piazza con ampi spazi verdi. Agli episodi di degrado rispondiamo progettando spazi di pregio di cui potranno appropriarsi cittadini e turisti, proprio a ridosso del Palazzo Comunale che sarà anche questo oggetto di una profonda ristrutturazione, con i locali del secondo e terzo piano che verranno musealizzati. Si avvicinano anni che saranno importantissimi per la promozione culturale e turistica del nostro territorio e noi siamo al lavoro perché Rieti ci arrivi potendo sfoggiare a pieno la sua bellezza”.

24_05_2024