Com. Domenica 26 maggio, dalle 9 alle 13,30, nell’area di via Cristoforo Colombo, la “Prima Festa dell’Aquilone”

(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 24 maggio 2024 Domenica 26 maggio, dalle 9 alle 13,30, nell’area di via Cristoforo Colombo,

la “Prima Festa dell’Aquilone”

In occasione della Festa nazionale dei bambini la Pro Loco di Caltagirone, in collaborazione

con il Comune, organizza la “𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐀𝐪𝐮𝐢𝐥𝐨𝐧𝐞”.

Appuntamento 𝐝𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟐𝟔 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨, 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟗 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟏𝟑,𝟑𝟎, 𝐧𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐢𝐯𝐢𝐥𝐞

𝐝𝐢 𝐯𝐢𝐚 𝐂𝐫𝐢𝐬𝐭𝐨𝐟𝐨𝐫𝐨 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐨, dove grandi e piccini potranno sfidarsi in un divertentissimo gioco

all’aperto, mentre una giuria selezionata si occuperà di valutare gli aquiloni in base alla tecnica di

costruzione, allo lo stile tradizionale, colorato e/o artistico.

Ai primi verrà consegnato un regalo in ceramica. Previsti cappellini e attestati di partecipazione per

tutti gli iscritti.

“L’evento – sottolinea il presidente della Pro Loco Nicolò Parrinelli – è pensato per

raccogliere a sè la comunità e regalare una giornata di svago e condivisione in famiglia”.

L’invito a tutti è: “Fai librare nell’aria anche tu il tuo aquilone”.

Caltagirone, 24 maggio 2024