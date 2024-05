ARCO Europei Para-Archery: Italia 13 volte sul podio

(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 24 maggio 2024 *FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO *

*CAMPIONATI EUROPEI PARA-ARCHERY*

*Roma, 20–24 maggio 2024*

*Elisabetta Mijno e Daniele Piran campioni d’Europa!*

*L’Italia chiude la rassegna continentale a Ostia Antica con 13 podi*

Conclusi a Roma, con le finali disputate nel Parco Archeologico di Ostia

Antica, i Campionati Europei Para-Archery. *Elisabetta Mijno* e *Daniele

Piran* si confermano campioni individuali nell’olimpico e tra i Visually

Impaired, otto gli argenti, e un bronzo nelle altre finali disputate oggi.

L’Italia chiude così al terzo posto nel medagliere per Nazioni, ma col

maggior numero di medaglie vinte, dietro a Turchia (7 ori, 1 argento e 2

bronzi) e alla Repubblica Ceca (3 ori e 1 argento).

I RISULTATI VISUALLY IMPAIRED – L’Italia festeggia due medaglie nei

Visually Impaired, nella categoria VI 1 (non vedenti) Matteo Panariello vince

il bronzo battendo in finale per 6-0 l’arciere di Andora Jordi Casellas

Albiol, un dominio assoluto per l’azzurro che vince tutti i set 20-7, 23-12

e 16-6.

Si conferma campione d’Europa tra i VI 2/3 (ipovedenti) Daniele Piran al

termine di uno scontro lungo ed emozionante contro lo spagnolo Adrian

Orjales Vidal. L”azzurro inizia bene (21-18) ma viene ripreso

dall’avversario nel secondo set (24-22), il terzo parziale è interlocutorio

(22-22), mentre gli ultimi due ripetono il copione precedente con 27-21 per

Piran e il 25-21 di Vidal. Si va così allo shoot off con entrambe le frecce

sul 7 ma quella del campione in carica è più vicina al centro e vale l’oro.

I RISULTATI DELL’OLIMPICO – Bis continentale anche per Elisabetta Mijno che

vince per la terza volta consecutiva, l’oro europeo (sei complessivi in

carriera) battendo in finale 7-1 la polacca Milena Olszewska. L’azzurra,

prima fin dalle qualifiche, conduce per tutto l’incontro con il 27-24 della

prima volée a cui segue il 27-27 della seconda e altri due parziali

vincenti 27-22 e 27-25.

Nella finale per l’oro femminile a squadre arriva invece la sconfitta

contro la Turchia. Elisabetta Mijno e Vincenza Petrilli perdono allo shoot

off 5-4 (18-17) contro Eroglu-Sengul in un match in cui le turche vanno in

vantaggio due volte, nel primo e nel terzo parziale (33-30 e 31-29) ma

vengono riprese in entrambi i casi (35-32 e 32-31). Si va così alle frecce

di spareggio in cui le azzurre piazzano un 8 e un 9 e le avversarie due 9.

Termina con l’argento anche la corsa di Stefano Travisani e Davide Bettoni che

vengono sconfitti 5-1 dalla Gran Bretagna (Philipps, Radigan) nella gara a

squadre maschile. I britannici si portano sul 4-0 (37-35 e 37-36) e poi

chiudono il match con il pari 35-35.

I RISULTATI DEL COMPOUND – Medaglia d’argento per Eleonora Sarti nel

compound che poco può contro la turca Oznur Cure che in tutta la gara

cui l’azzurra tiene testa solo in tre volée, la prima, la quarta e la

quinta perse 30-29, nelle altre due l’avversaria vola verso l’oro con un

29-18 e un 28-28 che portano il punteggio finale sul 147-132.

Termina con l’argento anche la corsa del mixed team con Eleonora Sarti e

Matteo Bonacina che vengono sconfitti dalla Turchia (Cure, Korkmaz)

150-155. La coppia turca si prende un buon vantaggio vincendo le prime due

volée entrambe per 38-36 e poi controlla con un 39-38 nella terza e il

40-40 nell’ultima.

La Turchia non porta fortuna alla Nazionale azzurra compound che si arrende

anche nella finale per l’oro a squadre femminile in cui Eleonora Sarti e

Maria Andrea Virgilio perdono 152-147 contro Cure e Yorulmaz. Lotta dura

nei primi due set con un 38-35 a testa per le due squadre, poi le

avversarie delle azzurre accelerano e chiudono con un 39-37 e un 40-37.

Conclude con l’argento anche la coppia formata da Matteo Bonacina e

Giampaolo Cancelli sfortunati nella sfida con la Slovacchia (Doric,

Pavlik). Il primo set si chiude in parità 38-38, poi l’Italia sale di colpi

e si prende tre punti di vantaggio (38-35) ma non riesce a tenerli fino

alla fine perché gli slovacchi con il 38-37 e il 38-36 degli ultimi due

parziali rimandano il verdetto allo spareggio in cui sono più precisi degli

azzurri con due 10 contro un 9 e un 10 che valgono il 149-149 (20-19)

finale.

I RISULTATI DEL W1 – E’ argento anche per il doppio femminile composto da

Dalia Dameno e Asia Pellizzari nel W1: le due azzurre perdono contro la

Repubblica Ceca (Brandtlova-Musilova) per 140-129. Le atlete italiane si

impongono nel primo parziale 35-34, poi però perdono i successivi due

36-27, 36-33 e chiudono sul pari il quarto 34-34.

L’ultima finale di giornata è quella che vede in campo Maurizio Panella e

Paolo Tonon contro la Turchia (Aydin, Hekimoglu) nel W1 maschile. Anche in

questo caso l’Italia si arrende 138-135 in un match in cui i turchi vincono

le prime tre volée 34-33, 37-31 e 35-34, a nulla serve il 34-32 dell’ultimo

parziale per i due italiani.

LE FINALI AZZURRE

Giovedì 23 maggio

Bronzo W1 femminile: Pellizzari-Kingstone (GBR) 129-113

Bronzo W1 maschile: Panella-Hekimoglu (TUR) 131-136

Bronzo compound femminile: Virgilio-Markitantova (CZE) 135-141

Bronzo arco olimpico femminile: Petrilli-Poimenidou (GRE) 2-6

Bronzo W1 mixed team: Italia-Gran Bretagna 137-126

Bronzo arco olimpico mixed team: Italia-Polonia 4-5 (16-20)

Venerdì 24 maggio

09,45: Bronzo VI 1: Panariello-Casellas Albiol (AND) 6-0

10,30: Oro VI 2/3: Piran-Orjales Vidal (CYP) 6-5 (7*-7)

11,30: Oro compound femminile: Sarti-Cure (TUR) 132-147

12,00: Oro arco olimpico femminile: Mijno-Olszewska (POL) 7-1

15,00: Oro compound mixed team: Italia-Turchia 150-155

15,20: Oro compound squadre femminile: Italia-Turchia 147-152

15,40: Oro compound squadre maschile: Italia-Slovacchia 149-149 (19-20)

16,20: Oro arco olimpico squadre femminile: Italia-Turchia 4-5- (17-18)

16,40: Oro arco olimpico squadre maschile: Italia-Gran Bretagna 1-5

17,20: Oro W1 squadre femminile: Italia-Repubblica Ceca 129-140

17,40: Oro W1 squadre maschile: Italia-Turchia 135-138

*IN ALLEGATO FOTO “FITARCO/ERCOLI” LIBERE DA DIRITTI EDITORIALI*

*24 maggio 2024*

*Guido Lo Giudice*

*Responsabile Comunicazione FITARCO*