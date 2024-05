(AGENPARL) - Roma, 23 Maggio 2024

Successo per la Conferenza Stampa della raccolta fondi “A Teatro per la Vita”

Nella splendida cornice della Casa dell’Aviatore a Roma, si è conclusa con grande successo la conferenza stampa dedicata alla raccolta fondi “A Teatro per la Vita” del Lions International per la campagna “Mi Prendo Cura di Te” della Fondazione Bambino Gesù di Roma. Questo evento di solidarietà e beneficenza è stato accolto con entusiasmo e partecipazione, come dichiarato dall’Assessore alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, Servizio civile, Simona Renata Baldassarre:



“Plaudo a questa grande kermesse di solidarietà e beneficenza, che mette insieme tante cose che mi stanno a cuore. In primis, la raccolta fondi destinata alla campagna “Mi Prendo Cura di Te” della Fondazione Bambino Gesù di Roma. Un ospedale che è un importantissimo presidio per questo territorio. Poi, il teatro, straordinario strumento di mobilitazione e di espressione artistica. Infine, i miei complimenti vanno agli amici del Lions, che sono sempre presenti in tali iniziative benefiche.”



Il Distretto 108L del Lions International, in collaborazione con l’APS La.U.Sa. – Lazio Umbria – Sardegna e la società EVART srls, presenta uno spettacolo teatrale intitolato “Sogno di una notte di vana fantasia”. La rappresentazione, diretta dai registi Carlo Del Giudice e Alessandra De Mattia e interpretata dalle Compagnie Teatrali Amatoriali “dell’Albagia” e “La Rocca”, avrà luogo il 4 giugno 2024 presso il Teatro Olimpico di Roma.



L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio della Presidenza della Regione Lazio, dell’Aeronautica Militare e della Fondazione Ordine degli Avvocati di Roma, sottolineando l’importanza e il sostegno delle Istituzioni per questa nobile causa.



Il progetto, denominato “A Teatro per la Vita”, è nato con l’obiettivo di sostenere la Causa Umanitaria Globale del Lions International riguardante il cancro infantile. In particolare, il ricavato dello spettacolo sarà interamente destinato alla Campagna “Mi Prendo Cura di Te” della Fondazione Bambino Gesù di Roma. I fondi raccolti serviranno per l’acquisto di letti pediatrici allungabili da donare all’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù”, principalmente per la sede di Passoscuro.



Il Centro Cure Palliative Pediatriche di Passoscuro, inaugurato il 22 marzo 2022, grazie alla collaborazione tra l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e la Fondazione Bambino Gesù, rappresenta una struttura fondamentale per la Regione Lazio e per l’Italia intera. Con circa 35.000 bambini che necessitano di assistenza specialistica post-ricovero, il centro offre moduli abitativi attrezzati, mini appartamenti con cucina, bagno e spazi ricreativi, creando un ambiente accogliente e funzionale per le famiglie.



La ristrutturazione dell’edificio che ospita il centro è stata interamente finanziata dalla Fondazione Bambino Gesù, rendendolo il più grande in Italia per posti a disposizione e il primo nel Lazio. Questo spazio non solo offre cure mediche di alto livello, ma anche un ambiente dove i bambini possono sentirsi a casa durante la loro permanenza.



Partecipare all’evento è semplice: i biglietti per lo spettacolo possono essere prenotati sul sito del Teatro Olimpico di Roma al seguente link: https://teatroolimpico.ticka.it/dettaglio-spettacolo.php?negozio_spettacolo_id=1178

Inoltre, chiunque desideri contribuire ulteriormente alla causa può fare una donazione attraverso la piattaforma GoFundMe al seguente link: https://gofund.me/68760d48



L’idea del progetto A Teatro per la Vita è nata dal Lions Club Valle Tiberina, con il supporto dei Club del Distretto 108L Italy Lions International e in collaborazione con l’APS La.U.Sa. – Lazio- Umbria – Sardegna e la Società EVART srls. L’obiettivo è di completare l’arredo con letti pediatrici speciali per l’ultimo piano della struttura in fase di ultimazione presso il Centro di Cure Palliative Pediatriche a Passoscuro.



Il Maestro Francesco Marchetti e il Maestro Antonino Travaglini hanno donato le loro composizioni musicali per l’evento. Inoltre, è stata presentata una richiesta di contributo alla Lions International Foundation, che potrebbe raddoppiare i fondi raccolti.



Nicola Acquaviva, Presidente del Lions Club Valle Tiberina, ha dichiarato: “Noi Lions abbiamo sempre pensato che confrontarsi con il mondo del volontariato spontaneo e coinvolgere in progetti inclusivi, con lo spirito di servire, avvicini le persone. TANTE GOCCE FANNO UN MARE… DI BENE.”



Niccolò Contucci, Segretario Generale della Fondazione Bambino Gesù, ha aggiunto: “Il Centro di Cure Palliative Pediatriche dell’Ospedale Bambino Gesù, a Passoscuro, è dedicato all’accoglienza di bambini e ragazzi con malattie gravi, inguaribili, che richiedono un’assistenza di alta complessità. Siamo molto grati al Lions Club Valle Tiberina, all’Associazione La.U.Sa, agli artisti e ai professionisti coinvolti nell’evento teatrale per aver deciso di contribuire all’acquisto di alcuni di questi letti speciali.”



Unitevi a noi in questa serata di spettacolo e solidarietà, contribuendo a fare la differenza nella vita di tanti bambini e delle loro famiglie.



Il Regista Carlo Del Giuduce e scrittore della Commedia “Sogno di una notte di vana fantasia ” dichiara:

E’ sempre stato un mio pensiero fisso, proprio perchè il testo shakespeariano è un capolavoro, un testo pieno di magia, di mistero,di complicità, di ironia, e mi ha sempre stuzzicato l’idea di metterlo in scena.

Come direttore artistico della Compagnia dell’ Albagia e regista di tutti gli spettacoli realizzati fino ad oggi a partire dal 2014, mi sono reso conto che avrei dovuto aumentare il numero degli attori.

Qui è scattata l’intuizione: legarsi con la compagnia di teatro dialettale La Rocca presente sul territorio, compagnia diretta da Alessandra De Mattia che stimavo da tempo.

Alessandra ha condiviso con me la follia di questo allestimento e il gioco è fatto!!!

Un altro fattore importante è dato dal fatto che ogni nostro allestimento precedente è sempre stato accompagnato da una motivazione socio-umanitaria.

Ciò accade anche per “Sogno” e sono onorato, forse più delle altre volte, che le nostre energie e il lavoro di volontariato venga usato per la raccolta fondi in favore della struttura dell’Ospedale Bambino Gesù di Passoscuro.



La Regista e coautrice della Commedia Alessandra De Mattia dichiara: Il progetto propostomi dai Lions e da Carlo Del Giudice di mettere in scena il “Sogno” unendo le due compagnie L’Albagia e La Rocca, della quale sono la regista da più di 20 anni ormai, mi ha subito entusiasmata. Noi siamo una compagnia dialettale nata per portare avanti le tradizioni e il dialetto del nostro paese Castelnuovo di Porto, ma il progetto “A teatro per la vita” ha rapito i nostri cuori in particolar modo per la finalità benefica, quindi con i ragazzi della compagnia abbiamo deciso di aderire, perchè per la prima volta potevamo con la nostra passione renderci utili per qualcuno, e non potevamo iniziare in maniera migliore. Siamo lieti di aver aderito a questa iniziativa e speriamo di trasmettere a tutti il nostro entusiasmo.



In rappresentanza del Distretto 108L Italy Lions International PDG Dott. Bruno Ferraro ha evidenziato:

L’iniziativa promossa dal Lions Club Valle Tiberina si inserisce in uno dei grandi filoni del Lions International collocandosi nell’area della solidarietà umanitaria e più specificatamente del cancro infantile.

La nostra associazione da più di 100 anni è sensibile al grido di chi soffre e ha bisogno di aiuto. La nostra Fondazione Internazionale LCIF è la più importante ed affidabile del pianeta, avvalendosi del contributo dei clubs e di partner importanti ed intervenendo con assoluta tempestività in occasione di disastri e calamità naturali.

Pur occupandosi di tutto ( fra gli altri cecità fame sete malattie ) con iniziative concrete noi Lions, difendiamo la cultura, la pace, l’ambiente, i giovani, le donne, anziani, la famiglia, in un’ottica di internazionalità e per un mondo capace di abbattere gli steccati dell’egoismo, dell’opportunismo e delle chiusure nazionalistiche.

Siamo presenti alle Nazioni Unite e partecipi del Consiglio d’Europa, nella FAO, nell’Oms, nell’Unesco e in altre associazioni internazionali.

Impegnati come siamo per sostenere le numerose iniziative da noi direttamente condotte e promosse con organismi aventi logo Lions, non disdegniamo di sostenere cause umanitarie che, come nella odierna per l’ospedale Bambino Gesù, sono esterne al nostro mondo ma non estranee, in quanto si legano ai nostri principi ed ai nostri scopi. Lo facciamo in seguito al nostro We Serve è al motto “ ovunque c’è il bisogno, ivi sono presenti i Lions “, che costituiscono l’essenza del lionismo.