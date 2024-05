NUORO–CONFARTIGIANATO NUORO-C.STAMPA–23-05-24-ARTIGIANATO ARTISTICO NUORESE-DOMANI Venerdi 24 a Oliena presentazione di RA.DI.BA.

(AGENPARL) - Roma, 23 Maggio 2024

ARTIGIANATO ARTISTICO NUORESE – 14 imprese e 7 Comuni per valorizzare

l’artigianato artistico barbaricino: DOMANI, venerdì 24, a Oliena

presentazione della Nuova RA.DI.BA, Nuova Rete degli Artigiani di

Barbagia. Iniziativa di Confartigianato Nuoro Ogliastra, finanziata

dal GAL Barbagia. Pronto il sito e presto un temporary shop a Olbia.

Si terrà a Oliena, DOMANI venerdì 24 maggio con inizio alle ore 11,

presso i locali antichi de “Il cortile dei ricordi” in via Sassari 4,

la presentazione della Nuova RA.DI.BA, Nuova Rete degli Artigiani di

Barbagia, progetto nato nel 2023, ideato da Confartigianato Imprese

Nuoro Ogliastra, capofila dell’iniziativa, e finanziato dal Gal

Barbagia, attraverso il quale l’artigianato artistico del nuorese si

unisce per far crescere le imprese del territorio, pubblicizzare i

propri prodotti e accedere a nuovi mercati. Tra i partner del progetto

i Comuni di Orani, Orgosolo e Orotelli, con il supporto e patrocinio

di quelli di Ottana, Fonni, Oliena Mamoiada, che fanno parte dell’area

del Gal Barbagia.

L’incontro dal titolo “Le reti d’impresa e l’artigianato”, che servirà

anche a riflettere sulle enormi potenzialità date dall’unione tra più

realtà artigiane per la crescita dei territori, verrà aperto dalle

analisi di Giuseppe Pireddu, Presidente Confartigianato Imprese Nuoro

Ogliastra, Sebastiano Congiu, Sindaco di Oliena, e Paolo Puddu,

Presidente GAL Barbagia. Successivamente approfondiranno i vari

argomenti Andrea Scalia, Esperto Reti d’impresa e sviluppo locale di

Confartigianato Imprese, e Gianfranca Salis Archeologa del Ministero

della Cultura, con il coordinamento di Pietro Mazzette Segretario

provinciale Confartigianato Imprese Nuoro Ogliastra.

Durante l’iniziativa, verrà presentato anche il sito

http://www.nuovaradiba.it, in via di implementazione e operativo nei prossimi

giorni.

La Nuova Rete degli Artigiani di Barbagia ha appena concluso

l’esperienza al “Salone delle Botteghe” di Sassari, l’area dedicata

alle mostre del “Padiglione Tavolara”, all’interno del quale 14

imprese delle lavorazioni del legno e metalli, calzature e

pelletteria, sartoria e confezioni, gioielli, ceramiche, maschere,

costumi, tessili e artistico, per 1 mese hanno esposto le loro

lavorazioni e mostrato, attraverso laboratori dedicati, le diverse

professionalità artigiane. Queste le realtà artigianali che stanno

partecipando attivamente alle attività della Rete: Bruno Acciai Snc di

Orani (lavorazione metalli), Salvatore Ziranu di Orani (lavorazione

metalli), Salvatore Cadau di Fonni (lavorazione del legno e della

pietra), Salvatore Bua – Idee di Marmo di Fonni (lavorazione della

pietra), F.lli Pirisi Snc di Fonni (realizzazione di gioielli), Tonino

Fenu di Oliena (realizzazione di gioielli), Il Cortile dei ricordi di

Francesca Deledda di Oliena (laboratorio sartoriale e lavorazione

della ceramica), Franco Corrias di Oliena (lavorazioni delle pelli e

calzature), Giovanni Paddeu di Mamoiada (realizzazione di opere in

ferro e lavorazione dei metalli), Satodà di Sandro Cadinu di Mamoiada

(maschere e lavorazione del legno), Animas de Sardinia di Ottana

(maschere), Sartoria Nieddu di Giovanni Nieddu di Orotelli (sartoria),

Giovanni Mariotti – Tessile d’Autore di Tortolì (tessile), Laura Maria

Sanna – Creazioni Ceramiche Clà di Nuoro (lavorazione della ceramica).

Dai prossimi giorni, le lavorazioni degli artigiani barbaricini

troveranno spazio presso il nuovo temporary shop della “Rete” in

apertura a Olbia dove le produzioni potranno essere ammirate e

acquistate.

Inoltre, da sabato 25 maggio, e per altri due sabati a seguire fino al

22 giugno, il progetto sarà presente con una pagina dedicata su “Io

Donna” settimanale in abbinamento col Corriere della Sera.

“L’artigianato artistico della Sardegna costituisce un grande

patrimonio culturale ed economico e rappresenta nel mondo l’emblema

del gusto, della creatività, dell’unicità del prodotto – commentano

Giuseppe Pireddu e Pietro Mazzette, rispettivamente Presidente e

Segretario di Confartigianato Nuoro Ogliastra – il “fatto ad arte”,

per la sua capacità di essere un pezzo unico e su misura è per la

nostra regione e per la nostra provincia in particolare un’enorme

risorsa creativa e reattiva contro l’omologazione del gusto indotta

dalla globalizzazione e rappresenta la difesa della memoria,

dell’identità e della diversità”.

“Questo progetto dimostra, ancora una volta, quanto sia importante

credere in attività che valorizzino le produzioni artigianali

territoriali – commenta Paolo Puddu, Presidente del Gal Barbagia – e

quelle del tipico e tradizionale barbaricino hanno un potenziale

enorme di crescita e di mercato che, attraverso questo progetto,

continueremo a sostenere”.

