ECM: Gengive sane per salvare il sorriso, terapia delle parodontiti

(AGENPARL) – gio 23 maggio 2024 Gengive sane per salvare il sorriso, terapia delle parodontiti

Sala Conferenze “Egidio Depperu”dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Sassari

Via Cavour 71/b – Sassari

La Commissione per gli iscritti all’Albo Odontoiatri dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

della Provincia di Sassari ha aderito al Progetto Nazionale promosso dalla Commissione Odontoiatri

Nazionale in collaborazione con la Società Italiana di Parodontologia ed Implantologia – SIdP con il corso di aggiornamento E.C.M,, dal titolo “Progetto nazionale

CAO – SIdP. Gengive sane per salvare il sorriso. Le linee guida della terapia delle parodontiti” –

Il corso di aggiornamento si terrà sabato 25 maggio 2024 alle ore 9.00 presso la Sala Conferenze “Egidio Depperu” dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Sassari, in Via Cavour 71/b. Responsabile scientifico dott. Sforza Nicola Marco.