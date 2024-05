(AGENPARL) - Roma, 23 Maggio 2024

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 82

Il Consiglio dei ministri è convocato in data 24 maggio 2024, alle ore 9.30, a Palazzo Chigi, per l’ esame del seguente ordine del giorno:

– SCHEMA DI DECRETO-LEGGE: Misure urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica (PRESIDENZA – INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)

– SCHEMA DI DECRETO-LEGGE: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità e per il regolare avvio dell’ anno scolastico 2024/2025 (PRESIDENZA – SPORT E GIOVANI – ISTRUZIONE E MERITO)

– SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’ attuazione di altri atti dell’ Unione europea – legge di delegazione europea 2024 (AFFARI EUROPEI, SUD, POLITICHE DI COESIONE E PNRR)

– SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE: Disposizioni in materia di sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)

– SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: Revisione del sistema sanzionatorio tributario – ESAME DEFINITIVO (ECONOMIA E FINANZE)

– SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Modifiche al regolamento recante criteri e procedure per l’ utilizzazione della quota dell’ otto per mille dell’ IRPEF devoluta alla diretta gestione statale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 – ESAME PRELIMINARE (PRESIDENZA)

– SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari dell’ ordinamento militare, in materia di organizzazione del Ministero della difesa – ESAME PRELIMINARE (DIFESA)

– LEGGI REGIONALI

– VARIE ED EVENTUALI.