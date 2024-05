Agenzia regionale 531.24 Progetto “Scuola, Sport e Disabilità” AS 2023-2024: domani 24 maggio la giornata conclusiva a Foggia

(AGENPARL) - Roma, 23 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 23 maggio 2024 *Progetto “Scuola, Sport e Disabilità” per l’anno scolastico 2023-2024:

domani 24 maggio la giornata conclusiva*

Domani, venerdì 24 maggio, a partire dalle ore 9.30, nell’impianto del

Centro Universitario Sportivo di Foggia, in via Napoli 109, si celebrerà la

giornata provinciale conclusiva del progetto “Scuola, Sport e Disabilità”

per l’anno scolastico 2023-2024 che ha coinvolto circa 50 scuole della

provincia di Foggia.

All’evento saranno presenti il vicepresidente della Regione Puglia e

assessore allo Sport per Tutti, il presidente del Comitato Italiano

Paralimpico e rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale.