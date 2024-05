(AGENPARL) - Roma, 22 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 22 maggio 2024 CONFAGRICOLTURA CATANIA

*Salvatore Massimino eletto nuovo Presidente della sezione di prodotto

dell’agricoltura biologica di Confagricoltura Catania*

In data odierna l’Assemblea della *sezione di prodotto dell’agricoltura

biologica di Confagricoltura Catania* ha eletto il suo Presidente: il *dott.

Salvatore Massimino*.

Dottore agronomo, classe 1987, già dirigente dei Giovani di Confagricoltura

in cui ha ricoperto il ruolo di Presidente della Federazione nazionale

cereali, gestisce un’azienda guidata dalla sua famiglia da tre generazioni,

in biologico dal 1996.

“Congratulazioni e auguri di buon lavoro al neo-Presidente. La sua

elezione rappresenta un passo significativo per la sezione di prodotto

dell’agricoltura biologica di Confagricoltura Catania, poiché il dottor

Massimino porta con sé non solo una vasta esperienza, ma anche un profondo

impegno nel promuovere pratiche agricole sostenibili e nel favorire lo

sviluppo del settore biologico”: questo il commento del *Presidente di

Confagricoltura Catania, Giosuè Arcoria*.

“Siamo certi che, sotto la sua guida, – aggiunge Arcoria – la sezione di

prodotto continuerà a prosperare e a contribuire in modo significativo alla

crescita e al successo dell’agricoltura biologica non solo nell’area etnea,

ma in tutta la Regione”.

Catania, 22 maggio 2024

L’addetto stampa di

Confagricoltura Sicilia

*Bartolo Lorefice*

*Tessera Odg n. 161773*