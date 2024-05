(AGENPARL) - Roma, 22 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 22 maggio 2024 21 maggio 2024

Musei Civici, le opportunità di visita in occasione dei

Dialoghi di Pistoia

Venerdì 24 maggio apertura più ampia. Sabato 25 e domenica 26 maggio presenti gli

Ambasciatori dell’Arte per visite guidate anche in lingua straniera. Chi presenta un biglietto del

festival di antropologia avrà una tariffa ridotta per visitare i musei

In occasione del festival Dialoghi di Pistoia, i Musei Civici (Museo Civico d’arte antica in Palazzo

Comunale, Museo dello Spedale del Ceppo e Museo del Novecento e del Contemporaneo di

Palazzo Fabroni, con la mostra REVOX di Federico Tiezzi) saranno aperti al pubblico venerdì 24,

sabato 25 e domenica 26 maggio dalle 10 alle 18.

Nelle tre giornate, coloro che presenteranno un biglietto del festival potranno visitare i Musei

Civici e la mostra REVOX di Federico Tiezzi a Palazzo Fabroni con tariffa ridotta.

Sabato 25 e domenica 26 maggio, dalle 15 alle 18, i visitatori potranno inoltre usufruire di visite

guidate, anche in lingua straniera, alla scoperta delle sedi museali e delle collezioni dei tre Musei

Civici, svolte dagli studenti delle classi quarte dell’Istituto Tecnico Pacini di Pistoia che partecipano

al progetto PCTO Ambasciatori dell’Arte.

La partecipazione alle visite guidate è libera e gratuita, è previsto il solo costo del biglietto

d’ingresso al museo.

Sempre sabato e domenica è possibile inoltre visitare la chiesa di San Jacopo in Castellare, aperta

al pubblico dalle 10 alle 18 con ingresso gratuito (fino a un massimo di 50 persone per ogni visita).

L’iniziativa è in collaborazione con Fondazione Caript e Fondazione Pistoia Musei.

Per informazioni:

https://musei.comune.pistoia.it/eventi/primavera-al-museo-2024/

Instagram: @museicivicipistoia

Facebook: Musei Civici Pistoia – Palazzo Fabroni