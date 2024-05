IL COMUNE COMUNICA – online il bando per l’assegnazione in concessione d’uso dei posteggi liberi nei mercati cittadini e dei posteggi isolati nel territorio dei Municipi e sul Demanio marittimo

(AGENPARL) - Roma, 22 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 22 maggio 2024 ONLINE IL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D’USO DEI POSTEGGI LIBERI NEI MERCATI CITTADINI E DEI POSTEGGI ISOLATI NEL TERRITORIO DEI MUNICIPI

E SUL DEMANIO MARITTIMO

Il settore Polizia annonaria, Ecologia e Attività produttive rende noto che è online sul sito ufficiale del Comune, a questo link, il bando relativo al 1° semestre 2024 per l’assegnazione dei posteggi liberi disponibili nei mercati cittadini e dei posteggi isolati, ricadenti sia sul territorio dei Municipi sia sul Demanio marittimo. La durata della concessione prevista per i mercati giornalieri e settimanali è di 10 anni, quella per i posteggi isolati di 7 anni.

Di seguito l’elenco dei mercati coperti giornalieri:

“Madonna del Carmelo” in corso Mazzini

“San Girolamo” in via San Girolamo

“San Filippo Neri” in via Vaccarella

“Santi Pietro e Paolo” in viale Lazio

“Sant’Antonio” in piazza Balenzano“San Pio da Pietralcina” in via Caldarola

“Santa Scolastica” in via G. Modugno

“San Marcello” in via Fortunato

“Fiori e Ceri” presso la necropoli di Bari, ingresso via T. Fiore

“Santa Chiara” in via Aristossenocui si aggiungono i mercati scoperti settimanali:

del martedì, in via Vaccarella

del martedì, a San Girolamo

del venerdì, in via De Ribera.

I posteggi isolati da assegnare in concessione, invece, sono complessivamente 27, di cui 10 nel territorio del Municipio I, 3 nel territorio del Municipio II, 8 nel territorio del Municipio III, 2 nel territorio del Municipio IV e 5 nel territorio del Municipio V. Sono 3 i posteggi liberi sul Demanio marittimo, 1 dei quali ubicato nel Municipio I e 2 nel Municipio V.

Possono partecipare al bando le persone fisiche, le ditte individuali, le società di persone, le società di capitali o le cooperative regolarmente costitute, purché in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale nonché le associazioni onlus, fondazioni ed enti benefici, limitatamente all’esercizio del commercio equo e solidale, in considerazione della finalità sociale, umanitaria e mutualistica di tale categoria merceologica.

Il requisito professionale, necessario per l’esercizio dell’attività di vendita di alimenti e/o bevande, deve essere posseduto, a pena di esclusione, già al momento dell’invio della domanda di partecipazione.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate, esclusivamente utilizzando il form online disponibile sulla piattaforma http://www.autorizzo.com, entro le ore 12 del prossimo 15 luglio; le istanze pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.

Nella giornata del 9 agosto il Comune provvederà alla pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto all’assegnazione e delle domande inaccoglibili sul proprio sito istituzionale, nell’area tematica Commercio, imprese e Demanio marittimo. Avverso detta graduatoria, poi, sarà possibile presentare osservazioni e/o documentazioni integrative entro il 30 agosto.

In data 12 settembre, infine, il Comune provvederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva dei posti liberi e delle domande inaccoglibili: a tal proposito si precisa che la pubblicazione delle graduatorie sul sito ufficiale del Comune di Bari (www.comune.bari.it / Area tematica Commercio, imprese e Demanio marittimo), unitamente all’invio della stessa tramite pec, avrà valore di notifica ai singoli partecipanti.