Città di Tolmezzo – COMUNICATO STAMPA – Modifiche alla raccolta dei rifiuti in alcune vie del centro in occasione del passaggio del Giro d’Italia

(AGENPARL) - Roma, 22 Maggio 2024

COMUNICATO STAMPA

Modifiche alla raccolta dei rifiuti urbani in alcune vie del centro in

occasione del passaggio del Giro d’Italia e della partenza del Giro-E a

Tolmezzo.

In occasione del passaggio del Giro d’Italia e della partenza della tappa

del Giro-E di venerdì 24 maggio 2024, ci saranno delle modifiche alla

raccolta dei rifiuti urbani in alcune vie del centro cittadino.

Per garantire il regolare svolgimento del servizio (viste anche le diverse

limitazioni al traffico veicolare specificate nell’ordinanza 134 del 17

maggio 2024) la raccolta del rifiuto umido organico e del secco residuo

prevista per venerdì 24 maggio verrà posticipata al giorno successivo SOLO

nelle seguenti vie e piazze:

* Via Cavour

* Via Renato Del Din

* Via Linussio

* Piazza XX Settembre

* Via Lequio

* Piazza Centa

* Via Raimondo della Torre

* Corte del Romitorio

Le utenze situate nelle suddette vie dovranno quindi esporre i bidoni per la

raccolta del rifiuto umido e secco la sera di venerdì 24 maggio (anziché la

sera di giovedì 23 maggio).

Per tutte le altre utenze, la raccolta dei rifiuti verrà effettuata

regolarmente secondo il calendario usuale. Chiediamo comunque la

collaborazione di tutti affinché ritirino i propri bidoni il prima possibile

dopo lo svuotamento per evitare che rimangano esposti lungo le strade e i

marciapiedi, garantendo così un ambiente urbano ordinato e sicuro per tutti.

Ringraziamo i cittadini per la comprensione e la collaborazione.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo Sportello del Cittadino

2000 (società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti) al numero

Tolmezzo, 22 maggio 2024

