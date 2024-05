NOTA DI SERVIZIO: CONSIDERAZIONI FINALI DEL GOVERNATORE E RELAZIONE ANNUALE DELLA BANCA D’ITALIA – venerdì 31 maggio 2024 ore 10.30

(AGENPARL) - Roma, 17 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 17 maggio 2024 Buon pomeriggio,

il 31 maggio prossimo alle ore 10.30 il Governatore Fabio Panetta presenterà le Considerazioni finali, in occasione della pubblicazione della Relazione annuale della Banca d’Italia sul 2023.

Alle ore 8.15 si svolgerà un briefing riservato ai Media, sia in presenza sia in modalità web conference, a cura dei Dipartimenti Economia e Vigilanza.

La partecipazione in presenza degli organi di stampa è riservata ad un massimo di due rappresentanti per ciascuna testata.

L’accesso per i giornalisti che parteciperanno in presenza è da Via Nazionale, 91. Sarà necessario presentare un documento di riconoscimento valido.

Chi seguirà il briefing in videoconferenza, riceverà via e-mail le istruzioni e il link per il collegamento nel tardo pomeriggio di giovedi 30 maggio.

I giornalisti in presenza, dopo il briefing, potranno seguire la lettura delle Considerazioni finali dai monitor presenti nella sala stampa.

La sala stampa sarà attrezzata con connessione WiFi.

Nella sala stampa saranno disponibili postazioni audio-video con le seguenti caratteristiche tecniche:

· HDMI con audio

· SDI con audio

· Solo Audio XLR

· prese elettriche 220 Volt multipasso italiano e Siemens potenza max 500 W

La Divisione Relazioni con i media fornirà, su richiesta, il codice da integrare nei propri siti web per trasmettere la diretta video delle Considerazioni Finali del Governatore.

Un cordiale saluto,

Giampaolo Bargellini

Titolare Divisione Relazioni con i media

Servizio Comunicazione

06.4792.4596

