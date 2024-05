Informazioni sulla viabilità per domenica 19 maggio: chiusure per “Bimbimbici” e Gran Premio “Città di Mirano”

(AGENPARL) - Roma, 17 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 17 maggio 2024 UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE

Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Spinea

Città Metropolitana di Venezia

AREA POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 68 DEL 15/05/2024

OGGETTO:

MIRANO

MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA

COMPETIZIONE CICLISTICA AGONISTICA SU STRADA:

“G.P. CITTA DI MIRANO”

DOMENICA 19 MAGGIO 2024.

ORGANIZZATORE: A.S.D. UNIONE CICLISTICA MIRANO

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale

VISTA l’istanza della manifestazione in oggetto indicata;

VISTO l’Atto Dirigenziale del Comune di Mirano Prot. 18975 del 24/04/2024 con il quale è

stato autorizzato per domenica 19 maggio 2024 lo svolgimento della gara ciclistica

competitiva denominata “G.P. CITTÀ DI MIRANO”, organizzata da Paolo Mario Bustreo in

qualità di presidente e legale rappresentante dell’associazione sportiva dilettantistica

sede a Mirano (VE) in via Cavin di Sala n. 145 con ritrovo dei concorrenti alle ore 12:30 in

piazzale Giuseppe Garibaldi – Mirano (VE), partenza alle ore 14.30 da piazza Martiri della

Libertà e arrivo previsto alle ore 17.30 in via Barche attraverso Circuito di 10 Km da

percorrere 10 volte, interessante le seguenti Vie: piazza Martiri della Libertà, dx piazzale

Giuseppe Garibaldi, sx via della Vittoria, diritto rotatoria via della Vittoria, dx rotatoria via

Taglio Sinistro, dx rotatoria viale Venezia, diritto rotatoria viale Venezia, sx rotatoria via

Scaltenigo, sx via Caltana, sx rotatoria via Porara, diritto rotatoria via Porara direzione

centro Mirano, diritto via XX Settembre, dx via Barche;

VISTO il Nulla Osta della Città Metropolitana di Venezia prot. n. 9523. del 14/05/2024 per

lo svolgimento della Gara Ciclistica suddetta;

VISTO l’articolo 9 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

VISTO il decreto 19 dicembre 2007 emanato dal Ministero dei Trasporti di concerto con il

Ministero dell’interno e la Determina, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 242 del 17

ottobre 2014, adottata dello stesso Ministero di concerto con il Ministero dell’Interno,

entrambe recanti modifiche al Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni

ciclistiche su strada, approvato con provvedimento del 27 novembre 2002;

PRESO ATTO che la A.S.D. UNIONE CICLISTICA MIRANO, si impegna alla partenza,

durante tutto il percorso ed al traguardo, ad assicurare il regolare svolgimento della

competizione tramite gli addetti dell’organizzazione specificatamente incaricati, nonché a

garantire l’assistenza sanitaria di pronto soccorso mediante la presenza di auto mediche e

di ambulanze, attrezzate per la rianimazione, con personale medico e paramedico a

bordo;

VISTO il programma della manifestazione che coinvolgerà circa 200 partecipanti, ed il

percorso di gara, che interessa tratti di strade ricadenti nel Comune di Mirano;

come modificata dalla circolare n. 300/A/1/33730/116/1/1 del 23 maggio 2008;

RAVVISATA la necessità di garantire le condizioni di sicurezza ed incolumità degli utenti

della strada nonché dei partecipanti all’evento, adottando i provvedimenti più efficaci per

limitare i disagi e i pericoli per la circolazione;

VISTI gli artt. 5 c. 3, 6 e 7 del D. Lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 107;

VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni del Miranese n. 7 del 20/12/2023;

ORDINA

Le seguenti modifiche temporanee alla circolazione stradale per lo svolgimento

della competizione ciclistica su strada in oggetto indicata nel Comune di Mirano

(VE):

1. DIVIETO DI TRANSITO

Dalle ore 07:00 alle ore 18:00 o fino cessate esigenze

Piazza Martiri dell Libertà;

Via XX Settembre;

Via Barche, nel tratto compreso tra via Taglio sx e via Dante;

Via Vittoria, nel tratto compreso tra Piazza Garibaldi e intersezione con via

Dante/via Taglio sx;

2. DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA DEI VEICOLI

Dalle ore 07:00 alle ore 18:00 o fino cessate esigenze

– Piazza Martiri della Libertà;

– Via XX Settembre;

– Via Barche, nel tratto compreso tra via Taglio sx e via Dante;

– Via Vittoria, nel tratto compreso tra Piazza Garibaldi e intersezione con via Dante/via

Taglio sx;

DEVIAZIONI OBBLIGATORIE

Per i veicoli provenienti da Via Caltana, direzione obbligatoria a destra verso Via Ballò

all’’intersezione semaforica Via Scaltenigo /Via Caltana;

Per i veicoli provenienti da Ballò, direzione obbligatoria a sinistra verso Via Caltana

all’intersezione semaforica Via Scaltenigo /Via Caltana;

Per i veicoli provenienti da Salzano/Via Mariutto/Via Miranese, all’intersezione

semaforica con via Parauro, direzione obbligatoria a destra;

Per i veicoli provenienti da Salzano/via Parauro, direzione obbligatoria a sinistra per via

Mariutto; all’intersezione semaforica con via Parauro;

Per veicoli in entrata in via Roma/via Miranese deviazione obbligatoria verso Via

Costituzione e direzione obbligatoria a destra verso via Miranese/via Mariutto;

direzione obbligatoria a sinistra;

Per i veicoli provenienti dal casello autostradale di Spinea, all’altezza della rotatoria

con Viale Venezia direzione obbligatoria a destra;

Per i veicoli provenienti da Santa Maria di Sala/Via Cavin di Sala direzione obbligatoria

a sinistra verso Via Battisti;

Per i veicoli provenienti da via Mariutto/Miranese direzione obbligatoria a destra verso

via Parauro;

Per i veicoli provenienti da via Parauro verso via Mariutto direzione obbligatoria a

sinistra;

Per i veicoli provenienti dal Casello autostradale A4 uscita Mirano, direzione

obbligatoria a destra in corrispondenza rotatoria via Porara direzione Marano;

SEGNALAZIONI DI PERCORSI ALTERNATIVI SARANNO POSIZIONATI NEI

SEGUENTI PUNTI VIARI:

– Per i veicoli provenienti da Via Accopè Fratte/Arino (lato Sud Est) direzione consigliata

diritto o sinistra all’intersezione semaforica Via Accopè Fratte/Via Caltana;

– Per i veicoli provenienti da Via Accopè Fratte-Caorliega (lato Nord), direzione consigliata

diritto o destra all’intersezione semaforica Via Accopè Fratte/Via Caltana;

– Per i veicoli provenienti da Dolo/Via Stazione direzione consigliata a sinistra verso Ballò

centro.

3. DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA DEI VEICOLI

dalle ore 12:00 alle ore 17:30 di domenica 19 maggio 2024 o fino cessate esigenze

lungo le strade del percorso del circuito di gara in premessa indicato.

4. SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE

ai fini dello svolgimento della Competizione Ciclistica denominata “G.P. CITTÀ DI

MIRANO” per il giorno di domenica 19 maggio 2024, con partenza ufficiale alle ore

14.30 da piazza Martiri della Libertà e arrivo previsto alle ore 17.30 in via Barche, per

tutto il percorso della competizione sopraindicata, ricadente nel Comune di Mirano,

riprodotto nell’allegato programma che, a tutti gli effetti, costituisce parte integrante

del presente provvedimento. In ciascun punto del percorso la sospensione della

circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti

ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del

passaggio del veicolo recante il cartello mobile “inizio gara ciclistica” fino al

passaggio di quello con il cartello mobile “fine gara ciclistica”.

In ogni caso, la durata della chiusura, in ciascun punto del percorso, non potrà essere

superiore ai 15 minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente, trascorsi i

quali i partecipanti alla manifestazione saranno considerati fuori corsa.

I ciclisti considerati “fuori corsa” dovranno esserne resi edotti tempestivamente dall’

organizzazione con ogni mezzo disponibile e saranno conseguentemente tenuti al rispetto

rigoroso rispetto delle norme di cui all’art.182 del C.d.S. e dell’art.377 del regolamento di

esecuzione e di attuazione del C.d.S.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

– è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di

marcia del tratto interessato dal movimento dei concorrenti ovvero sulle corsie o nel tratto

interessato dalla limitazione sopraindicata;

– è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal

transito dei concorrenti ovvero sulle corsie o tratto interessato dalla limitazione

sopraindicata;

– è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che

intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di

arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi

preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione;

– è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

La carovana ciclistica dovrà essere scortata, secondo le prescrizioni dell’autorizzazione

allo svolgimento della manifestazione, dagli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del

D.Lgs n.285/1992 ovvero, in mancanza o a supporto di questi, da personale abilitato per la

scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le

modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni

ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

del 22/07/2014;

L’Organizzazione dovrà concordare le modalità per l’eventuale transito di mezzi di linea

esercenti l’attività di pubblico trasporto.

AVVERTE E PRESCRIVE

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i

concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli

adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso nonché a quelli specificatamente

autorizzati dall’organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

Durante il periodo di validità di tali provvedimenti si devono intendere sospese eventuali

autorizzazioni rilasciate in precedenza interessanti le aree oggetto di prescrizione.

Il responsabile dell’organizzazione di concerto con l’Amministrazione comunale di Mirano

provvederà a far sì che sia posizionata idonea segnaletica stradale in conformità al Codice

della Strada (D. Lgs. n. 285/1992) e al relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione

(DPR n. 495/1992), atta ad informare l’utenza dei provvedimenti assunti con la presente

ordinanza e coprire i segnali preesistenti eventualmente contrastanti con la nuova

regolamentazione.

Nel caso vengano posizionate barriere/transenne mobili sulla strada, le stesse dovranno

essere munite di pannelli rifrangenti di ostacolo in sede stradale ed eventualmente

lanterne luminose secondo le indicazioni temporali previste dall’art. 153 comma 1 C.d.S.

A cura dell’organizzazione inoltre, dovrà essere garantita la possibilità di rimozione

immediata delle strutture che possano impedire il transito ai veicoli di emergenza/soccorso

in caso di loro intervento.

Il responsabile dell’organizzazione disporrà di un adeguato numero di preposti alla

vigilanza, adeguatamente preparati e riconoscibili ed attuerà, per tutta la durata della

linee guida del piano di sicurezza adottato.

A cura dell’organizzazione dovrà essere predisposto verbale indicante la data e l’ora della

posa dei segnali stradali previsti dalla presente ordinanza da comunicare per iscritto al

Corpo di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Miranese.

La presente ordinanza sulla circolazione stradale non sostituisce ulteriori autorizzazioni,

nulla osta o provvedimenti di competenza di altri Enti o Servizi Comunali, necessari per lo

svolgimento della manifestazione.

Il responsabile dell’organizzazione dovrà inoltre curare e sorvegliare, per la durata della

manifestazione, eventuali manomissioni o spostamenti della segnaletica stradale

provvisoria.

Al termine della manifestazione dovrà essere ripristinata la segnaletica esistente.

Gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del vigente C.d.S. sono incaricati a far

rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal C.d.S.

Il responsabile dell’organizzazione dovrà assumersi ogni responsabilità per eventuali

danni arrecati alle persone o alle cose, anche di terzi, derivanti dallo svolgimento della

manifestazione.

Al termine della manifestazione l’area dovrà essere pulita e sgombera in modo da

garantire il ripristino della circolazione stradale nella massima sicurezza.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione della

prescritta segnaletica stradale, come indicato nel presente provvedimento.

La presente ordinanza è altresì resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio

dell’Unione dei Comuni del Miranese e all’Albo Pretorio del Comune di Mirano (VE).

DISPONE

di inviare copia della presente a:

Organizzatore: ASD U.C. Mirano;

Prefettura di Venezia;

Questura di Venezia;

Sezione Polizia Stradale di Venezia-Mestre;

Compagnia Carabinieri di Mestre-Venezia;

Compagnia della Guardia di Finanza di Mirano;

Comando Provinciale dei VV.FF. di Venezia;

Stazione Carabinieri di Mirano;

Direzione Sanitaria dell’AULSS3 Serenissima e Sala Operativa 118;

Direzione Sanitaria di Dolo e Mirano;

Pronto Soccorso di Dolo e Mirano;

Comune di Mirano;

Protezione Civile di Mirano;

ACTV;

FS Bus Italia;

Veneto strade;

Città Metropolitana di Venezia;

Avverso la presente Ordinanza, ai sensi dell’art. 3, della Legge n. 241/1990, è ammesso

ricorso al TAR Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione (L. n. 1034/1971) o,

alternativamente, al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. n.

1199/1971).

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale

