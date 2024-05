DOMENICA 19 MAGGIO TORNA MArTA in MUSICA

(AGENPARL) - Roma, 17 Maggio 2024

Il 19 maggio torna “MArTA in MUSICA”

Nelle matinéee tra musica e archeologia

il concerto piano e voce di Francesco Baccini

Domenica 19 maggio il Museo archeologico nazionale di Taranto, torna a schiudere le porte all’arte, grazie

alla seconda edizione di “MArTA in MUSICA”, il progetto delle matinée domenicali realizzato insieme

all’Orchestra della Magna Grecia.

Musica e archeologia uniscono le forze e propongono un viaggio tra le emozioni che suscitano le note

musicali e le vetrine che espongono il meglio delle civiltà passate che hanno popolato questo territorio.

L’approfondimento archeologico riguarderà la sala VII, quella che per intenderci ospita l’unicum mondiale

della tomba dell’atleta e le sue anfore panatenaiche (Taranto, via Genova| 480 a.C. circa).

Questi vasi appartengono a una particolare tipologia di anfora, prodotta dalla metà del VI sec. a.C. e legata a

un’occasione ben precisa: il loro nome – anfore panatenaiche – fa infatti riferimento alla festa delle Grandi

Panatenee, che si svolgeva ad Atene ogni quattro anni in onore della dea Atena, protettrice della città.

La proposta musicale è di eccellenza. Ospite della rassegna con il suo spettacolo “Un cantautore allo

specchio”, infatti, sarà l’artista della scuola genovese, Francesco Baccini.

Il suo concerto ripercorrerà canzoni della sua trentennale carriera e brani di cantautori con cui ha

collaborato, come Fabrizio de Andrè, o a cui si è ispirato, come Luigi Tenco.

Un concerto piano e voce ma con un energia incredibile energetico dove prevarrà l’ anima più ironica e

satirica dell’artista genovese, senza ovviamente tralasciare la sua parte più intimista che gli ha consentito di

scrivere brani indimenticabili della musica leggera italiana come “Ho voglia di innamorarmi”.

La Stagione “MArTA in MUSICA” è realizzata in collaborazione tra il Museo Archeologico Nazionale di

Taranto e l’Orchestra della Magna Grecia. La curatela è dei Maestri Maurizio Lomartire e Pierfranco

Semeraro.

Il biglietto per assistere a “Un cantautore allo speccio” di domenica 19 maggio nell’ambito di “MArTA in

MUSICA. Le matinée domenicali” potrà essere acquistato nella sede dell’Orchestra della Magna Grecia (a

Taranto, in Via Ciro Giovinazzi n° 28) e su TicketSms: https://www.ticketsms.it/it/event/Musica-DaEsposizione-MArTa-2024-05-19

Ore 10,45 ingresso per la visita guidata, ore 11,00 inizio visita guidata.

Ore 11,30 ingresso per il concerto, ore 11,45 inizio concerto. Ingresso al MArTA da C.so Umberto.

Costo del biglietto 10,00 euro comprensivo di visita e concerto.

Taranto, 17 maggio 2024

