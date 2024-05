DOMANI: Sabato 18 maggio alle 10,30, Museo Archeologico di Firenze – Consegna del riconoscimento il “Cuore di Kid Pass” | Ad attendere famiglie e bambini anche l’iniziativa “Scopriamo il Sarcofago delle Amazzoni” 

(AGENPARL) - Roma, 17 Maggio 2024

KID PASS FESTEGGIA I 10 ANNI PREMIANDO I LUOGHI DI CULTURA PIÙ ICONICI E FAMILY FRIENDLY D‘ITALIA: SABATO 18 MAGGIO CONSEGNERÀ IL RICONOSCIMENTO AL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI FIRENZE DELLA DIREZIONE REGIONALE MUSEI DELLA TOSCANA DEL MINISTERO DELLLA CULTURA

Nel 2024 il primo network italiano dedicato al tempo libero di qualità con i bambini consegna alle 10 realtà più attive del circuito family nazionale il “Cuore di Kid Pass”.

In occasione della Giornata Internazionale dei Musei e dell’assegnazione del riconoscimento nel prestigioso Museo archeologico in Piazza Santissima Annunziata ad attendere le famiglie con bambini ci sarà l’iniziativa “Scopriamo il Sarcofago delle Amazzoni”, organizzata in collaborazione con Kid Pass.

Kid Pass, il primo network italiano dedicato al tempo libero di qualità con i bambini, compie 10 anni e festeggia con la consegna del “Cuore di Kid Pass”, un riconoscimento alle 10 realtà culturali più attive nella promozione di attività per famiglie: sabato 18 maggio sarà la volta del Museo Archeologico Nazionale di Firenze, che riceverà il premio e per l’occasione organizzerà insieme a Kid Pass un’esperienza esclusiva per famiglie con bambini dal titolo “Scopriamo il Sarcofago delle Amazzoni”, per crescere e divertirsi insieme, grandi e piccoli, scoprendo il fascino dell’archeologia.

In occasione della Giornata Internazionale dei Musei, al Museo Archeologico Nazionale di Firenze bambine e bambini potranno partecipare all’iniziativa “Scopriamo il Sarcofago delle Amazzoni”, in collaborazione con Kid Pass. Sabato 18 maggio alle 10.30, Stella Nosella, caporedattore di Kid Pass Magazine consegnerà al MAF il “Cuore di Kid Pass”, alla presenza di Stefano Casciu, direttore regionale musei nazionali della Toscana per l’impegno nell’accoglienza e nell’inclusione delle famiglie e dei bambini.

A seguire, Stella Nosella donerà al Museo il breve racconto inedito “Il Segreto del Sarcofago delle Amazzoni”, di cui è autrice, e lo leggerà insieme a tutti i bambini presenti che al termine riceveranno in regalo una copia del racconto e un poster da colorare.

Concluderà la mattinata una visita per i più piccoli al Sarcofago delle Amazzoni, a cura dei Servizi Educativi del MAF.

L’attività, della durata di un’ora circa, è compresa nel biglietto di ingresso, gratuito per i bambini.

Kid Pass, con un portale e un magazine digitale, è diventato il punto di riferimento delle famiglie con bambini che desiderano vivere esperienze di qualità: nato come startup insediata nell’incubatore del Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia, oggi conta oltre 100 mila consultazioni del sito kidpass.it ogni mese, 20 mila iscritti alla newsletter, più di 20 mila eventi promossi e una community che comprende 130 strutture culturali. In particolare, sono entrati nell’agenda delle famiglie due appuntamenti annuali nei musei e luoghi di cultura del Paese: i Kid Pass Days (quest’anno la decima edizione si è svolta sabato 11 e domenica 12 maggio in oltre 120 musei e sedi culturali in tutta Italia) e Avventure tra le pagine in collaborazione con gli autori per bambini (appuntamento annuale nel mese di novembre).

La programmazione del 2024, per festeggiare i 10 anni, prevede la consegna del “Cuore di Kid Pass” a 10 musei e un tour di eventi che tocca i 6 luoghi di cultura più iconici e family friendly d‘Italia.

I musei destinatari del “Cuore di Kid Pass”, oltre al Museo Archeologico Nazionale di Firenze, sono invece MUSE – Museo delle Scienze di Trento, Città della Scienza di Napoli, Explora di Roma, Palazzo Reale di Genova, Acquario di Genova, Museo del Duomo di Milano, Reggia di Caserta, Ocean Space e Fondazione Musei Civici di Venezia.

Il tour, invece, è iniziato da Città della Scienza di Napoli il 21 aprile e dalla Casa di The Human Safety Net di Venezia l’11 maggio e proseguirà al MUSE Museo delle Scienze di Trento il 2 giugno, all’Exlpora – Museo dei bambini di Roma il 28 settembre, all’Acquario di Genova e alla Città dei Bambini e dei Ragazzi il 19 ottobre e al Museo del Duomo di Milano il 17 novembre.

Sostengono il tour e partecipano con attività di edutainment: Mielizia – CONAPI, Pingu’s English Italia, Dinosauri in Carne e Ossa. Pingu’s English Italia insieme alle sedi locali parteciperà a tutte le tappe del tour con laboratori in inglese per imparare la scienza e l’arte con attività divertenti, giochi ed esperimenti.

Il tour è promosso con la Media Partnership di Rai Kids e Rai Radio Kids.

