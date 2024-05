(AGENPARL) - Roma, 17 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 17 maggio 2024 [Regione Lazio]

UFFICIO STAMPA DEL PRESIDENTE

APPUNTAMENTI DEGLI ASSESSORI DEL 19 E 20 MAGGIO

Domenica 19 maggio

Ore 11 – Ostia – L’assessore ai Servizi sociali, Massimiliano Maselli, partecipa all’inaugurazione del Centro di Carità e Salute Regina Pacis Aps – Basilica parrocchiale di Santa Maria Regina Pacis, via Cardinal Ginnasi 11

Lunedì 20 maggio

Ore 9.25 – Roma – L’assessore alla Cultura, alle Pari Opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia, Simona Baldassarre, partecipa alla cerimonia di deposizione di una corona di alloro in occasione dell’anniversario della morte del professor Massimo D’Antona – via Salaria (angolo via Adda)