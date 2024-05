(AGENPARL) - Roma, 16 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 16 maggio 2024

stampa

Comunicato stampa del 16 maggio 2024

Oggetto: Uomo salvato in mare da poliziotti a Catanzaro, Fsp Polizia:

“Ancora una volta siamo un esempio per la collettività, i colleghi abbiano

un giusto riconoscimento”.

“Un uomo salvato dai colleghi che lo hanno letteralmente estratto dal mare

in quanto stava per annegare, ancora una volta abbiamo dimostrato di essere

un esempio per la collettività”. Immediatamente arriva il commento della

Segreteria Provinciale del Sindacato Fsp Polizia di Stato di Catanzaro in

merito a quanto accaduto, nel tardo pomeriggio di oggi, quando i poliziotti

di Catanzaro di turno di volante e altri del Commissariato Sezionale di

Lido liberi dal servizio che hanno salvato un cittadino californiano che

stava per essere inghiottito dalle onde del mare. “I colleghi hanno

dimostrato enorme professionalità salvando la vita di questa persona e

mettendo a rischio la loro stessa vita. È normale – dice la Segreteria

Provinciale dell’Fsp Polizia – che bisogna dare seguito ad un giusto e

meritato riconoscimento da parte della nostra Amministrazione. A noi non ci

resta che complimentarci pubblicamente con tutti loro: bravissimi ragazzi!”

