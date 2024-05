Si rimuovono le protezioni dal cavalcaferrovia De Sabbata: viabilità interrotta nella notte tra sabato e domenica

(AGENPARL) - Roma, 16 Maggio 2024

Si rimuovono le protezioni dall’alta tensione istallate per i lavori al cavalcaferrovia De Sabbata, nella notte tra sabato e domenica l’infrastruttura sarà chiusa al traffico. Lo prevede l’ordinanza n. 1065 del 15 maggio 2024. La stessa impone infatti il divieto di circolazione nell’infrastruttura (delle rampe di accesso e dell’intero cavalcaferrovia), tra le ore 22 di sabato 18 e le ore 5 di domenica 19 maggio per rimuovere le protezioni provvisorie installate in corrispondenza dei binari ferroviari che hanno permesso di lavorare in sicurezza vicino ai cavi di alimentazione TE della ferrovia.

La rimozione è stata prevista in concomitanza dei lavori programmati da RFI sulla linea ferroviaria per i quali è prevista la chiusura della tratta Cattolica-Falconara.

