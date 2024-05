(AGENPARL) - Roma, 16 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 16 maggio 2024 RUBIO, M5S: CONDANNA VIOLENZA, GRAVISSIMA SE PER SUE POSIZIONI PRO PAL

ROMA 16 MAG – “Tutta la nostra solidarietà a chef Rubio e fermissima condanna alla violenta aggressione di cui è stato vittima. Sarebbe gravissimo se la ragione di questo attacco fosse veramente la nota posizione di Rubio a sostegno della causa palestinese, che in questo momento dovrebbe essere la causa di tutti coloro che credono nella pace, nell’umanità e nel rispetto del diritto internazionale. L’uso della violenza per motivi politici non ha diritto di esistere in un Paese civile e democratico. Auspichiamo una ferma condanna anche da parte delle forze di governo e una rapida azione per individuare responsabili e movente”.

Lo dichiarano i parlamentari del Movimento 5 Stelle delle Commissioni Esteri di Camera e Senato.

