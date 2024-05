Proroga concorso “Una frase per la panchina rossa”, Neri Marcorè in Biblioteca

(AGENPARL) - Roma, 16 Maggio 2024

Visto che l’iniziativa “Una frase per la panchina rossa ” è stata accolta dal pubblico con numerose proposte proroghiamo al 30 maggio la data entro la quale mandare la frase che sarà scritta sulla panchina.

La Biblioteca nazionale centrale di Roma accoglie nei suoi giardini una panchina rossa per contrastare la violenza di genere. Per coinvolgere soprattutto i ragazzi e le ragazze la Biblioteca organizza un concorso per scegliere una frase simbolo del contrasto alla violenza di genere. La frase proposta può essere tratta da poesie, brani letterari, articoli, saggi, spettacoli teatrali, film o brani musicali. Le proposte dovranno arrivare via email all’indirizzo bnc-rm.promozione@cultura.gov.it e dovranno riportare come oggetto “Una frase per la panchina” e contenere: la citazione proposta, l’autore della frase, la fonte da cui è tratta e Nome, Cognome della persona che l’ha inviata. La frase verrà scelta dalla Direzione della Biblioteca nazionale centrale di Roma.

La vincitrice o il vincitore parteciperanno alla cerimonia inaugurale e riceveranno in omaggio pubblicazioni della Biblioteca.