MENTANA. ROTONDI (FDI): PROFICUO INCONTRO CON COMITATO NO CREMATORIO

(AGENPARL) – gio 16 maggio 2024 Interessante incontro con i Rappresentanti del Comitato No Forno Crematorio

a Mentana oggi in Consiglio Regionale. Ho avuto modo di esaminare dati ed

informazioni raccolti dal Comitato. Insieme al vicepresidente del Comitato

abbiamo elaborato una bozza di criteri che possono fornire lo spunto per

una più approfondita riflessione da fare con i tecnici regionali preposti,

in merito ad alcuni aspetti fondamentali inerenti la regolamentazione dei

crematori: fabbisogno effettivo, dimensionamento, dislocazione, tutela

salute e ambiente Così in un comunicato Marika Rotondi consigliere

regionale del Lazio di Fdi.