Invito presentazione Torneo Condor Azzano X

(AGENPARL) - Roma, 16 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 16 maggio 2024 Invito Stampa

25° Torneo di calcio Internazionale Giovanissimi Città di Azzano Decimo: presentazione squadre in Biblioteca a Pordenone

Pordenone, 16/05/2024

Avrà luogo sabato 18 maggio 2024 alle ore 16.00 presso il chiostro della Biblioteca civica di Pordenone la presentazione delle squadre del 25° Torneo di calcio Internazionale Giovanissimi Città di Azzano Decimo, uno dei più qualificati eventi nel panorama calcistico giovanile del Nord Est, organizzato dall’ASD Condor dal 17 al 19 maggio 2024, con giornata clou il 19 maggio. Porteranno il saluto del Comune di Pordenone, che ha patrocinato l’evento, il sindaco Alessandro Ciriani e l’assessore allo sport Walter De Bortoli. Questo momento si terrà proprio a Pordenone in quanto è nelle strutture ricettive della nostra città che la maggior parte delle compagini iscritte al Torneo ha trovato alloggio.

Al termine della presentazione, i numerosi ragazzi che partecipano alla manifestazione sportiva saranno accompagnati da alcune guide alla scoperta del centro città e, alle ore 19.00 presso l’Hotel Santin, si terrà un convegno dedicato ai tecnici e ai membri degli staff sull’“Alimentazione del giovane sportivo”.

Un po’ di informazioni:

Il Torneo ha il patrocinio del Comune di Pordenone, del Comune di Azzano Decimo, della Regione Fvg, di Sport e Salute Fvg, del Comitato Coni Regionale, e l’autorizzazione della Federazione Italiana Gioco Calcio. Anche per questa edizione, il Gruppo Sportivo Condor, sostiene i progetti di Unicef-Pordenone.

Alle precedenti edizioni hanno partecipato rappresentanze giovanili di Società professioniste nazionali (Inter, Milan, Sassuolo, Empoli, Udinese, Venezia, Triestina, Padova, Vicenza) ed altre di categorie importanti del Triveneto; unitamente a squadre provenienti dall’estero: Slovacchia, Ungheria, Austria, San Marino, Slovenia, Croazia, Svizzera e gran parte di esse sono presenti anche alla 25° edizione

Il Torneo sarà diviso in tre giornate, e si svolgerà sul campo del “Vinicio Facca” il 17, 18, con la giornata clou che si svolgerà il 19 maggio, con la presenza di 16 squadre, composte da 14 giocatori con almeno 2 adulti istruttori ognuna, per un totale di circa 270 partecipanti. Si giocheranno complessivamente 45 partite utilizzando contemporaneamente 2 e/o 3 campi di ridotte dimensioni derivati dal campo di calcio regolamentare. Gli organizzatori prevedono, nell’arco delle tre giornate, una presenza di un migliaio di persone tra ospiti, familiari al seguito dei giovani giocatori e sportivi.

L’ingresso allo Stadio “Vinicio Facca” di Azzano è libero.

Alcune squadre straniere e quelle italiane provenienti da più lontano arriveranno già venerdì 17 maggio, e saranno ospitate in strutture turistiche/alberghiere del territorio provinciale. Mentre nella mattinata di sabato 18 maggio ci sarà un ritrovo sportivo ad Azzano Decimo, e nel pomeriggio seguirà il trasferimento degli atleti delle squadre a Pordenone, dove è previsto il saluto di benvenuto da parte dell’Amministrazione Comunale di Pordenone, seguita dalla visita guidata al centro storico della città. Al termine, le squadre parteciperanno ad un convegno dal tema: “Alimentazione del giovane sportivo”. Seguirà, la cena, in un locale della zona.

L’importante evento sportivo che si terrà nell’intera giornata di domenica 19 maggio, inizierà in grande stile, con i giovani atleti che entreranno in campo proprio come i loro idoli delle squadre di calcio internazionali. Ma c’è un tocco speciale: gli inni nazionali che risuoneranno nello stadio, aumenteranno l’eccitazione e l’entusiasmo dei piccoli giocatori. È un momento magico che li ispira e li motiva a dare il massimo durante le partite. Durante le giornate del Torneo, i giovani pulcini si sfideranno in competizioni avvincenti, dimostrando le loro abilità calcistiche e la loro determinazione. Tuttavia, l’aspetto più importante di questo torneo è il rispetto reciproco e lo spirito sportivo. Ogni partita diventa un’opportunità per i giovani atleti di imparare il fair play e l’importanza del lavoro di squadra.